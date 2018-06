La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Valladolid responde con un certificado a las dudas de Óscar Puente sobre su CV

La portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar Vicente, ha exhibido este jueves un certificado de la empresa en la que trabajó como responsable de Expansión y ha vuelto a pedir la dimisión del alcalde y portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, por ser "mentiroso", además de "clasista" y "machista".

Vicente, en una rueda de prensa en la sede de Cs Castilla y León, ha exhibido y entregado a los medios un certificado, con fecha 20 de junio, en el que el gerente de la empresa en la que trabajó, Textiles Montecid (con sede en La Cistérniga, Valladolid), "acredita" que trabajó como "responsable de Expansión", por ello pide ahora la dimisión de Puente también por "mentiroso".

La portavoz de Cs en el Ayuntamiento ha reaccionado así al cuestionamiento sobre la capacidad de gestión de Vicente en el pleno sobre el estado de la ciudad, lo que motivó que ésta abandonara la sesión y pidiera su rectificación y posterior dimisión por comentarios que calificó de "machistas" y "clasistas", exigencia a la que se sumó el presidente de Cs, Albert Rivera.

Vicente ha afirmado que Puente no sólo faltó al respeto a su persona, sino también a "miles de vallisoletanos" que "honradamente" se dedican al comercio, un sector "importantísimo" para la ciudad, no ofreció disculpas, no dimitió y lo que hizo a continuación fue atacarla "a nivel personal" y su experiencia profesional previa a su llegada a la política.

La portavoz del Grupo Municipal ha agregado que criticar la mala gestión pública del alcalde provocó sus "insultos machistas y clasistas" pero, además considera que ver que "miles" de personas condenaban en las redes sociales esos comportamientos "le han llevado a utilizar la mentira y la difamación" hacia su persona y su experiencia profesional.

Por ello, ha afirmado que ha presentado este certificado, con la que ha aclarado que no trata de "demostrar nada" a Puente sino a los vallisoletanos que el alcalde "está mintiendo".

"Se acabó el camino sin salida de Óscar Puente, las mentiras del portavoz nacional del PSOE están al descubierto, es una vergüenza que el señor Sánchez tenga sentado a este señor sentado a su lado en Ferraz y como portavoz de su Ejecutiva", ha aseverado.

"El martes pedimos la dimisión de Puente por clasista y machista, hoy la pedimos por machista, clasista y mentiroso", ha agregado Vicente, quien ha expresado su orgullo por haber trabajado "durante mucho tiempo" como dependienta, de que ese dinero le sirviera para ir a la universidad pública y sacar "una serie de carreras", así como de que esa experiencia y aprendizaje le permitieran lograr un puesto como responsable de Expansión en una empresa de Valladolid.

"El clasismo, el machismo, son valores absolutamente contrarios, a mi parecer, a la persona que tiene que ocupar la Alcaldía de Valladolid", ha asegurado la portavoz del Grupo Ciudadanos, quien ha insistido en su petición de dimisión porque cree que "no puede seguir teniendo a Valladolid en los periódicos, en las televisiones, por sus comportamientos clasistas, por la mentira y atacando a quien no piensa como él".

Vicente ha reiterado que no pretende entrar en el "juego" de Puente, pero ha aclarado que tiene su "dignidad" y ha insistido en que el certificado es para demostrar a los ciudadanos que "miente".

RESPONSABILIDAD EN LA EMPRESA

La portavoz municipal de Cs ha defendido "toda la fiabilidad" del certificado de la empresa en la que trabajaba, fechado el 20 de junio, el cual ha pedido para este asunto a su jefe, que ha mostrado "gran disponibilidad", al igual que todos sus compañeros, que la han llamado y expresado su "apoyo", algo que ha agradecido.

En cuanto a su labor como responsable de Expansión, ha concretado que se encargaba de abrir tiendas, ya que en ese momento la empresa tenía sólo una, entre ellas una en el centro comercial Vallsur, que generó algunos de los comentarios del alcalde.

Además, ha asegurado que gestionaba personal y hacía contrataciones, gestionaba ventas y las redes sociales, además de "múltiples tareas". En cuanto a la presencia en su nómina del cargo, Pilar Vicente ha aclarado que en la misma aparece un anexo en el que figuraba que se encargaba de la Expansión. "Puente ha puesto en duda de que ocupaba puesto y este certificado acredita que yo ocupaba este puesto", ha agregado.

Vicente ha afirmado que no da por cerrada la polémica porque piden la dimisión del alcalde y portavoz de la Ejecutiva del PSOE, una persona que considera que tiene una actitud que los ciudadanos "no merecen en la figura del alcalde".