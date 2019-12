Ayuso apoyará a Casado con lo que decida y ve "un despropósito" todo lo que no sea un Gobierno del PP

Así lo ha declaraciones a los medios en el acto de celebración del Día de la Constitución, que tiene lugar tradicionalmente con antelación al 6 de diciembre en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, después de que la expresidenta Esperanza Aguirre pidiese a Casado investir al socialista Pedro Sánchez como presidente para "evitar a toda costa" que el Gobierno de España dependa de los independentistas y de los "populistas bolivarianos".

"Yo lo que le quiero decir a Pablo Casado se lo digo directamente a Pablo Casado. No lo digo en los medios ni valoro algo tan importante en un momento tan decisivo y tan delicado. No me pronunció", ha contestado la dirigente autonómica, que ha asegurado que ella habla "siempre" con él y le trasmite lo que ella cree que es lo mejor.

Ayuso ha asegurado que ella estará ahí para "defenderle y respaldarle" pero ha recalcado que es una decisión que tiene que tomar solamente él. A título personal, la jefa del Ejecutivo autonómico ha hecho hincapié en que ella querría un Ejecutivo del PP, "que es lo que había y es lo que se iba a tener en 2020" creando empleo.

"Lamentable se derrocó y desde entonces lo único que hemos tenido han sido dos años de bloqueo, de incertidumbre, de ruptura y de incipiente crisis. Yo quiero un gobierno del PP y todo lo demás me parece un despropósito", ha concluido.