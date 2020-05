Ayuso: Me fío menos de Ciudadanos cuando dice que va a pactar con el PSOE

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes que se fía menos de Ciudadanos cuando dice que va a pactar con el PSOE.

Al ser preguntada si considera que el Gobierno de coalición del PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid va a terminar la legislatura, Díaz Ayuso ha indicado que esto es algo que nunca les preguntan a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

"Los gobiernos de coalición es lo que tienen. Somos partidos distintos, que a veces vemos la vida de la misma manera, otras veces no. Nosotros hemos hecho un reparto de competencias y mientras tanto vamos trabajando sobre ello", ha explicado la presidenta madrileña.

Tras recordar algunas de las áreas de responsabilidad del PP en el Ejecutivo madrileño, como Sanidad, Educación, Hacienda o Justicia, ha resaltado que "estamos gestionando esto como podemos, con los medios que tenemos y con respeto vamos caminando".

Díaz Ayuso ha negado que la retirada de las competencias sobre las residencias de mayores a la Consejería de Políticas Sociales dirigida por Alberto Reyero, de Ciudadanos, se debiera a que no se fiaba de la formación naranja.

"En el momento en el que el virus ya entra en las residencias y empieza a ser un problema sanitario lo que hicimos fue unificar los recursos que teníamos. Me fío menos cuando dicen que van a pactar con el PSOE, ahí es cuando me fío menos, pero en el caso de lo que ocurrió en las residencias, se hizo lo que se pudo desde cualquier Consejería", ha manifestado la presidenta regional.

Díaz Ayuso ha resaltado que el 50 por ciento de los mayores fallecidos en Europa estaban viviendo en residencias.

Por ello, ha asegurado que el refuerzo sanitario se ha de quedar durante mucho tiempo en las residencias de mayores.

Con el plan de choque del Gobierno regional, según la presidenta madrileña, "ha parado este problema" y se ha enseñado a las personas que trabajan en las residencias a dividir los circuitos sucios -afectados por COVID-19- de los que no lo están, cómo trabajar con la lavandería y se van a hacer test cada poco tiempo para evitar la entrada del virus a través de las visitas y los trabajadores.

Preguntada si contempla una pinza entre Ciudadanos y el PSOE que acabe desalojándola de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha apuntado que ayer algunos dirigentes de la formación naranja decían que eso no lo contemplaban, pero no sabe si querrán pactar o no con el PSOE.