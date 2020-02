Ayuso cree que en EEUU "jamás" hubiera ocurrido que Trump se reuniera con un presidente independentista

Así lo ha expuesto Ayuso en un desayuno informativo organizado por la Cámara de Comercio, donde ha afeado a Sánchez que mantuviera este encuentro en La Moncloa con Quim Torra, "paseándose por sus jardines" con un presidente "independentista" que pretende "romper" España y "no lo oculta"; mientras que no se ha reunido aún con la presidenta de la Comunidad.

"Eso es algo que en EEUU jamás hubiera ocurrido, reunirse con un gobernador que está proclamando la independencia de su Estado de manera unilateral, y, a continuación, no me imagino al señor Trump paseando tranquilamente por las calles de espaldas a los ciudadanos y decidir lo que le conviene a cada uno. Me da mucha rabia y me crea mucho dolor", ha zanjado.