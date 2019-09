Ayuso: Errejón ha pasado por la política madrileña "sin hacer nada de nada"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha opinado este lunes que el líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, ha pasado por la política madrileña "sin hacer nada de nada".

Así lo ha expresado tras recibir este lunes en la sede del Gobierno regional a un grupo de mujeres supervivientes de la explotación sexual y la trata de personas, que forman parte del equipo de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP).

Errejón es "un hombre que no se ha comprometido nunca con la política allá donde ha estado y que siempre ha vivido de otras personas políticamente; lo hizo en su momento de Pablo Iglesias y lo ha hecho ahora temporalmente en la política madrileña", ha apuntado Díaz Ayuso.

"¿Alguien le conoce por alguna obra? Porque yo en todos estos meses no le reconozco por nada. No le he visto visitar un colegio; no le he visto comprometido con ninguna acción en contra de la trata de mujeres o con propuestas para erradicar la violencia en la infancia; no le he visto en ningún hospital público dando ideas positivas; no le conozco ningún tipo de iniciativa legislativa positiva para nada", ha indicado la presidenta madrileña.

Díaz Ayuso ha resumido el paso de Errejón por la Comunidad de Madrid en "nada de nada".

Ha recordado que durante mucho tiempo Errejón decía que no pensaba irse a la política nacional porque él estaba comprometido con Madrid, pero en cuanto ha tenido una oportunidad ha vuelto a saltar porque "él considera que las instituciones son lugares de resistencia donde agazaparse mientras gobierna el adversario".

La presidenta regional ha estimado que para Errejón "esto es vivir en la política y de la política sin hacer nada de nada".

Íñigo Errejón tiene decidido encabezar la candidatura que Más Madrid presentará a las elecciones generales del 10 de noviembre si ese es el acuerdo que se adopta en la asamblea convocada para el próximo miércoles.

Militantes y cargos públicos de Más Madrid aprobaron este domingo en una asamblea, en la que no participó Errejón para no condicionar el debate, que la formación concurra a los comicios generales y animaron al actual portavoz del partido en la Asamblea de Madrid y cofundador de Podemos a encabezar esa candidatura nacional.

En la asamblea del próximo miércoles se precisará quien encabezará el cartel electoral, según han confirmado fuentes de Mas Madrid, si bien la concejala del Ayuntamiento de Madrid Inés Sabanés ya avanzó este domingo que "mayoritariamente se entiende que quien mejor puede expresar el sentir de esta candidatura es Íñigo Errejón".