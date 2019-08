Ayuso a Gabilondo: "El socialismo es el periodo de crisis que pasa entre gobiernos del PP"

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha espetado al portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, que el socialismo "es el periodo de crisis que pasa entre gobiernos del PP" y ha asegurado que el PSOE tiene poco ya "de socialista, no digamos de obrero y mucho menos español".

Durante su réplica a Gabilondo, Ayuso ha querido aclarar que no tiene nada contra su persona, por la que siente "respeto", y ha agradecido su "tono", sino el proyecto político al que pertenece. "El problema se llama 'Madrid no amiga del socialismo", entiende la candidata del PP, quien ha admitido que aunque el PSOE ha tenido más votos que ella, también ha dicho que la Cámara ha crecido en cuanto a número de diputados y los socialistas tienen los mismos que en 2015 pese a que el PSOE está creciendo en el resto de España.

A su juicio, en Madrid se ha estancado, no tanto por Gabilondo sino por "la no acción u omisión y por lo que el partido representa". "Puede ser moderado en sus explicaciones pero no en los resultados y la inacción es profundamente radical... no vale no hacer nada para quedar de moderado, no tener una mala palabra", ha indicado.

De hecho, ha indicado que durante todo su tiempo como portavoz del PSOE en la Asamblea, no ha sido capaz de pedir al Gobierno central con Pedro Sánchez a la cabeza que modifique el sistema de financiación autonómica, que ponga en marcha el plan de Cercanías o que colabore con los menores extranjeros no acompañados.

Tras afear que el PSOE siempre se suba, en su opinión, "al púlpito de la superioridad moral que siempre se ha rogado el monopolio de la cultura, del arte, de la universidad, de los medios, de lo que es bueno, moderno y vanguardista". "Siempre nos ha estado dando ese tipo de lecciones pero iba bajando en escaños", ha considerado.

Para Ayuso, el PSOE siempre tiene los "mismos mantras" y más allá de pensar que no coinciden ni en el concepto de libertad, también cree que tampoco lo hacen en el modelo de cómo se concibe España. "Los españoles en Madrid somos ante todo españoles y luego madrileños, lo que ocurre en Navarra nos duele y lo que ocurre en Cataluña nos ofende, nos sentimos valencianos y gallegos...", ha continuado.

Sin embargo, la 'popular' entiende que en el PSOE son "amigos del nacionalismo que impera en esa la comunidad autónoma que toque "aunque cree divisiones entre familias o ciudadanos de primera y segunda". "Siempre está el PSOE para darle la mano al nacionalismo, la antítesis directa del socialismo", ha añadido.