Ayuso espera un cambio de Gobierno en España para saber "con qué dinero contar" en los presupuestos regionales

Así lo ha indicado Ayuso a los medios de comunicación durante la carrera 'Corre por el Niño', organizada con el Hospital Niño Jesús. "Ojalá esta situación se desbloquee pronto", ha deseado, porque "la incertidumbre de hacer presupuestos es enorme".

Según ha explicado, el Gobierno Central debe abonar a la Comunidad de Madrid el IVA correspondiente al año 2017 y la aportación del Consejo Regional de Transporte. Las cifras ascenderían a más de 1.200 de euros en total.

Ayuso ha añadido que no sabe cuándo se entregaría el dinero adeudado porque el Gobierno central en funciones no lo ha comunicado. "Lo lógico sería tener información de primera mano y no a través de la prensa y de los mítines del Partido Socialista", ha destacado.

Para la presidenta de la Comunidad se tendrían que celebrar reuniones entre el Ministerio de Hacienda y los consejeros autonómicos para que las autononías puedan "caminar juntas" y que no haya "guerras" entre regiones.

Díaz Ayuso ha aprovechado el acto para mostrar su apoyo al presidente del PP y candidato 'popular' a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado,ya que cree que sabe cómo unir a las comunidades autónomas y apuesta por "políticas responsables".