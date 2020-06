Ayuso dice que "no es verdad" que el Gobierno central tenga protocolo para Barajas y teme "volver al principio"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha indicado este jueves que "no es verdad" que el Gobierno central tenga un protocolo preparado para abrir el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, motivo por el que le ha enviado una carta con diversas propuestas, y teme "volver al principio" de esta crisis del coronavirus.

Así lo ha trasladado la presidenta autonómica durante la Sesión de Control al Gobierno del Pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves, a la pregunta del portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, sobre las actuaciones que ha activado para el final del confinamiento en la Comunidad de Madrid.

Para Gabilondo, la actitud del Ejecutivo autonómico en relación con el estado de alarma ha pasado del 'fuimos los primeros' en las restricciones, "a llevar a los tribunales al Gobierno de España por mantener a Madrid en Fase 0".

"Comprendemos que no es fácil, nunca lo fue. Y la Comunidad aún no tiene dispuestas las acciones para el día después del estado de alarma. Cuidado con los repuntes y con los rebrotes. Anuncia que procederemos con cautela, de modo progresivo y escalonado. De acuerdo, pero no bastará con una recopilación de normas de última hora. Han de conocerse con antelación para asegurar su cumplimiento y adoptarse medidas para afrontarlas bien. Y su Gobierno anda retrasado. Madrid necesita un plan de contingencia ante el Covid-19, claro y flexible", ha defendido Gabilondo.

En este punto, el portavoz socialista le ha afeado a Ayuso que se centre en reclamar un plan Barajas "que ya existe" y en construir un hospital de epidemias "más que discutible". "Céntrese en las lagunas de sus competencias", le ha pedido.

"HABÍA PLANES OCULTOS", DICE AYUSO

En su turno de palabra, la presidenta regional ha replicado que en la Comunidad de Madrid no fueron a los tribunales porque el Gobierno central no les dejara pasar de fase, sino que lo hicieron porque no les explicaban los motivos por los cuales no avanzaban en la desescalada.

Ha reiterado que mañana presentarán un decreto en el que se contemplarán todas las medidas de cara al final del estado de alarma y ha asegurado que entiende la preocupación de Gabilondo por este tema, al igual que la suya mientras ha pedido a Sáncehz que la reciba y no lo hace.

Asimismo, la dirigente madrileña ha afeado a los socialistas que vean como una "provocación" la carta que envió a Sánchez sobre el plan de Barajas, cuando lo único que quieren desde la Comunidad es que "la historia no se repita".

"No es verdad que el Gobierno tenga un protocolo para Barajas, tiene para la terminal pero no un protocolo de entrada. No hay ningún vuelo cancelado, no se están viendo con qué países podemos tener problemas ni estrategias serológicas. Es que, vamos a volver al principio mientras el delegado del Gobierno (José Manuel Franco) dice que hay que alentar manifestaciones", ha criticado.

Por último, ha reclamado que tiene "derecho" a ser recibida por su Gobierno, por su "presidente". "Aquí hemos pasado de un estado de alarma como tal a la nada... Había otros planes ocultos", ha lamentado.