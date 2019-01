Ayuso (PP) actualiza su perfil de Twitter y Podemos le afea que ahora elimine de su descripción que es "amiga de Israel"

La también portavoz del PP de Madrid ha indicado la condición de candidata de los populares para presidir una región "más libre, la casa de todos los españoles".

No obstante, el diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Hugo Martínez Abarca ha llamado la atención sobre el hecho de que Díaz Ayuso haya quitado una antigua mención que hacía a que era "amiga de Israel" tras la designación.

"Hace un par de semanas quería prohibir todo acto 'antisionista'. Hoy esconde su 'amistad con Israel'. No es que no tenga complejos. Es que no tiene principios", ha señalado el parlamentario de la formación morada para adjuntar una foto de un comentario pasado de Díaz Ayuso a la diputada Isabel Serra (donde hablaba de "antisemitismo") y una información de 'eldiario.es' sobre este cambio.

Esta alusión ha tenido réplica por parte del diputado del PP Alfonso Serrano, quien ha dicho que "actualizar el perfil con motivo de una candidatura no supone renunciar a principio alguno".

"Parece mentira no conozcas a @IdiazAyuso Lo relevante de tu tuit es que revela una obsesión y animadversión hacia Isabel. Es buena, pero no sabía que os preocupara tanto", ha señalado al respecto.