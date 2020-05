Ayuso acusa al PSOE de utilizar su nombre cuando está en aprietos para entrar "en una gresca que no obedece a nada"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al PSOE de utilizar su nombre o el de la autonomía, en el Congreso de los Diputados, cuando está en algún aprieto para entrar en "en una gresca que no obedece a nada y que, desde luego, no ayuda".

En una entrevista en 'Trece', recogida por Europa Press, la dirigente madrileña ha sostenido que es algo a lo que se están acostumbrando, que es "bastante injusto", y que ella nunca haría con las administraciones inferiores.

"Nosotros lo que hemos hecho siempre, en todo momento, es defender los intereses de todos los españoles y también de Madrid, pero no me he puesto a la cabeza de ningún tipo de estrategia contra nadie, ni con ataques desmedidos", ha declarado. El Gobierno está, a su parecer, en un escenario de "repartir culpas", de no hacerse responsable "de nada" y de "enfangarlo todo".

Por otra parte, respecto al desconfinamiento y los criterios utilizados para el cambio de fase, la jefa del Ejecutivo regional ha sostenido que "bajo la excusa de la salud" ya no se puede tener a la ciudadanía encerrada, ni se pueden "tomar decisiones arbitrarias", ni de esa manera "tan totalitaria". "Esto es una democracia de pleno derecho, las cosas se han de explicar y tenemos que defender todos los intereses, también que las cosas se hagan bien desde las instituciones", ha dicho.

Además, preguntada por el estado de alarma, Ayuso ha sostenido que este, a su juicio, es "un peligro" porque da al Gobierno "absoluto poder para seguir con una línea que arremete directamente contra España, contra su unidad y sus instituciones".

"Se aprovecha de que los ciudadanos están en casa preocupados sin saber cuál va a ser el futuro de sus hijos o cómo pagarán la hipoteca, para crear cada vez más subvención, más dependencia, menos libertad y más mando y más poder, que es lo que les gusta", ha espetado.