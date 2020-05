Ayuso pide a Sánchez abrir los centros comerciales, la vuelta escalonada a las empresas y flexibilizar horario de paseos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díez Ayuso, ha pedido hoy el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que se apliquen ya en la región medidas contempladas en la fase 2 y 3 la apertura de los centros comerciales, la vuelta escalonada a las empresas y la flexibilización horaria de los paseos.

Así lo ha indicado Ayuso tras la reunión de los presidentes autonómicos celebrada esta mañana. Respecto a la apertura de los centros comerciales, no contemplado en la fase 1 que comienza mañana, el Ejecutivo autonómico quiere que abran al 40 pro ciento de su densidad porque "en los locales que están dentro de los mismos se están perdiendo muchos puestos de trabajo y son lugares seguros para las compras".

También quieren que se permita la vuelta escalonada a las empresas, contemplado en fase 3. "Creemos que en Madrid ya se puede empezar a poner en marcha", ha dicho la titular del Gobierno regional.

Ayuso también ha pedido en la región que se flexibilicen los horarios de los paseos de los niños, ya que actualmente pueden salir de 12 a 19 horas, que es cuando hace más calor, "y que puedan pasear cuando así lo estipulen las familias". Además, ha indicado que los mayores solo tienen dos horas por la mañana y solo una hora por la tarde que, a su juicio, "lo complica todo mucho".

Ayuso considera que las personas que corren y pasean al aire libre, con dos horas por la mañana y tres por la tarde-noche, "tienen unos espacios muy acotados, por lo que lo hacen en grupo". "Le he pedido al presidente del Gobierno que busquemos la medida de que eso ya se abra y que por los menos los fines de semana cada uno pasee o haga deporte cuando considere. Y lo mismo con esta especie de toque de queda a partir de las 23 horas, que no tiene ningún sentido, además de que no está concatenado con las aperturas de las terrazas. En definitiva, que ya empiece a haber más libertad en ese sentido", ha esgrimido.

La presidenta también ha solicitado que los alumnos de 2º de Bachillerato puedan volver ya a clase de refuerzo para la EBAU. Y en la parte política, ha mostrado su rechazo al acuerdo del PSOE con Bildu para la derogación de la reforma laboral. "No es bueno para la economía y el empleo actual y además va a generar desigualdades entre comunidades autónomas", ha manifestado.