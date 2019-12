Ayuso dice a Sánchez que sus socios no le darán estabilidad y pide que Educación y Hacienda no las ocupen "comunistas"

Ambos han mantenido una conversación telefónica, en el marco de las llamadas que el socialista está realizando a los presidentes autonómicos. En declaraciones a los medios, antes de un acto en Conde Duque, y aunque ha indicado que se trata de una conversación privada, la dirigente regional ha contado que le ha afeado que esté "tranquilo y muy confiado" con sus socios cuando éstos "no quieren que en ningún momento en España haya estabilidad y que vayan bien las cosas".

A pesar de que están en "posiciones ideológicas absolutamente diferentes", Ayuso le ha trasmitido que siempre la Comunidad de Madrid va a ser mucho más "leal" que cualquiera de los aliados que él va a tener.

Asimismo, le ha pedido que no genere "alarmismo" con los anuncios en contra de la bajada de impuestos y sobre en el sistema educativo, con el que cuenta la región, como es la concertada.

Para la presidenta, "todos esos anuncios lo único que hacen es espantar la iniciativa privada, que lejos de irse a otras comunidades se van a ir de España". En este sentido, ha indicado que no hay que "atacar" a las comunidades que están "haciendo bien las cosas".

Además, la jefa del Ejecutivo autonómico le ha comentado que, a su parecer, "la gente ya no quiere más revoluciones". Por ello, le ha pedido que "al menos al frente de Hacienda y de Educación no ponga a comunistas" ni a gente que lo que va es a "destruir todo".

Ayuso ha desvelado que han hablado de que una vez que se haya configurado el Gobierno se establezca la "normalidad institucional" que hasta la fecha, según ha dicho, no ha habido. "No he recibido del presidente una sola llamada, ni una sola carta. A mí me hubiera gustado que estas conversaciones se hubieran producido antes", ha remachado.

En este punto, ha reconocido que a ella "el cuerpo" le pide "tirar por otro lado" pero ha incidido en que representa "a todos los madrileños" y quiere trasmitirles un mensaje "de institucionalidad porque ya bastante confuso está el panorama".