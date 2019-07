Ayuso afea a Vox que rechace el acuerdo PP-Cs cuando no ha criticado ninguna medida: "Pueden representar a todos"

En declaraciones a TRECE recogidas por Europa Press, la candidata popular ha defendido que hay "muchísimas cosas" que unen a las tres formaciones y se ha mostrado convencida de que "acabará bien" porque lo importante es que "empiece" la legislatura.

En caulquier caso, ha subrayado que no entiende la negativa de Vox a firmar un acuerdo y no sabe si pedirá cambios en el mismo. "Creo que son medidas muy senstas, es un texto bastante moderado y que podría representar a los votantes de todos los partidos", ha defendido.

Por ello mismo, ha afeado a la formación liderada por Santiago Abascal que lo rechace cuando "no han dicho qué no les gusta" y no han criticado "ninguna" de las medidas contempladas en el mismo. Tras admitir que se pueden mejorar, ha recordado que "hay toda una legislatura por delante" para ello.

AGUADO: LA LEGISLATURA DARÁ PARA MUCHO

En la misma línea se ha pronunciado Ignacio Aguado, líder de Vox en la Comunidad de Madrid, que ha llamado a Vox a apoyar la investidura de Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid porque "la legislatura dará para mucho" y se puede hablar "de muchas iniciativas para poner en marcha".

"Se trata de un acuerdo histórico y falta que Vox apueste por no bloquear. Hemos hechos nuestra parte y es objetivamente bueno para la inmensa mayoría de los madrileños", ha señalado Aguado en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press., quien ve "difícil" justificar un voto en contra del mismo.

Tras reiterar que Cs no está dispuesto a sentarse nuevamente con la formación liderada por Santiago Abascal, ha recordado que "la pelota está en el tejado" de Vox y le será "difícil" justificar un rechazo a un acuerdo a cuyos votantes "les puede agradar".

En cualquier caso, ha defendido que se no se puede estar "a los vaivenes" de esta formación porque a día de hoy no se sabe "qué medidas propone para mejorar la vida de los madrileños". En la misma línea, ha señalado que el pacto "está cerrado" y no se modificará por lo que quiera este partido.

"Hemos hecho nuestra parte del trabajo y Vox tendrá que decidir qué quiere hacer. Son dueños de sus escaños y de sus votos", ha zanjado Aguado, quien ha recordado que sería "una irresponsabilidad" no poner la legislatura en marcha.