Ayuso censura las campañas "tan canallas y duras" del Gobierno central contra ella

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este lunes las campañas "tan canallas y duras" que se han emprendido contra ella desde el Gobierno central y critica la coordinación "desmedida y despiadada" contra una administración inferior.

Así lo ha indicado en una sesión extraordinaria del Aula de Liderazgo del Instituto Atlántico de Gobierno (IADG) y la Escuela de Posgrado de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), en la que ha sido presentada por el expresidente del Gobierno José María Aznar.

Al comienzo del foro, Aznar ha expresado su apoyo a la labor que está realizando la dirigente en la gestión de la crisis del coronavirus y, tras recordar los "insultos" que en su día le dedicó a él el "dictador" venezolano Hugo Chávez, ha admitido que envidia que "sus hijos" ahora la "insulten" a ella.

"Creo que en política uno no elige el momento, está y la circunstancia llega. Siempre he creído que la vida hay que vivirla con dificultad para que tenga sentido, luego, a partir de aquí hemos perdido el miedo a muchas cosas", ha indicado la presidenta madrileña respecto a la crisis sanitaria del coronavirus. Por ello, ha asegurado que cuando se está rodeado de campañas "tan canallas y tan duras", estas no acaban de calar, por lo menos en ella, dado que lo peor "ya lo ha vivido".

"LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD"

En su intervención, Ayuso ha defendido la labor del Ejecutivo regional ante la pandemia y ha insistido en que ha llegado el momento de "compaginar la libertad, que no ha debido de faltar en ningún momento, con la responsabilidad".

"Estamos en este punto tan difícil donde se nos acusa de insensatos, donde me han lanzado campañas personales desde el Gobierno de la Nación, diciendo que yo ponía en peligro la vida de los ciudadanos. Creo que Madrid debe dar pasos hacia adelante", ha remarcado.

Ayuso apuesta por "propuestas creativas" y "no por utilizar el dinero de los ciudadanos" para decirles cómo se tienen que comportar. "Ahora mismo cuando hay miedo, indecisión, cuando hay mando único, es un momento perfecto para que algunos intenten por la puerta de atrás modificar España y los contrapoderes, los parlamentos, la oposición... De esta manera, crear y obligar que de una manera determinada pensemos todos y que además crezca la dependencia del Estado y el miedo", ha declarado.

Según ha expuesto, se está viviendo "una guerra que es desmedida y que no había ocurrido en la vida", que en una crisis como la que se está "una administración superior se está midiendo con una autonomía" en el debate político. En este punto, ha insistido en que es algo que a ella nunca se le hubiera ocurrido hacer con los consistorios de la Comunidad.

Para la presidenta, durante la crisis sanitaria, ha habido muchos momentos de "soledad" e "intoxicación constante acerca de la ayuda que prestaban y no prestaban" desde el Ejecutivo. Esto redundaba, según ha indicado, en unas noticias "pésimas para Madrid constantemente" y, concretamente, por parte de la televisión pública, "que siempre ha estado dirigida por el Gobierno", desde la que se han lanzado "las noticias que han querido" y con portavoces "a médicos que estaban relacionados con ellos". "Ha habido una coordinación desmedida y despiadada contra una administración inferior", ha insistido.