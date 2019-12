Ayuso no ve "nada nuevo" en contratos con cláusulas del 1% y confía en Aguirre "hasta que se demuestre lo contrario"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que no ve "absolutamente nada nuevo" en los contratos con cláusulas del 1 por ciento para publicidad y, aunque ha rechazado poner "la mano en el fuego" por nadie, sí ha reiterado su confianza en la expresidenta Esperanza Aguirre "mientras se demuestre lo contrario", igual que hará "con cualquier persona que se tenga que enfrentar a un procedimiento judicial".

Ayuso ha hecho hincapié en que considera "mucho más noticiable que se guarde información en cajas fuertes como están haciendo en los ERE de Andalucía", algo que "ya contrae unas condenas concretas y que se sabe cuanto dinero se ha malversado".

"Me parece que no es ni comparable, ni necesario, que todos los días me tengan que preguntar por temas que, además, poco tengo yo que ver", ha manifestado la dirigente autonómica a la entrada del acto de presentación de 'Madrid Content City', en declaraciones a los medios.

Ayuso ha recordado que lleva "muchos años oyendo a hablar de lo mismo" y lo que hay es "un proceso judicial abierto" sobre el que ella no tiene "nada que decir".

La jefa del Ejecutivo autonómico ha asegurado que van a estar "siempre ofreciendo colaboración ante cualquier requerimiento" que se les pueda hacer por parte de la Justicia "de documentación de cualquier tipo". "Hablamos de un tema que es siempre lo mismo y que siempre aparece en momentos oportunos", ha insistido.

En este sentido, ha defendido que desde el Gobierno regional lo que están haciendo es "bajar impuestos, trabajar por todos los madrileños, centrarse en lo importante que es la situación económica del país, dar estabilidad y sobre todo condenar situaciones que se están produciendo gravísimas".

Así, ha recordado la reunión que ha tenido lugar entre el PSOE y ERC. Ayuso ha criticado que los socialistas consideren que lo que sucede en Cataluña es "un conflicto político", que "los presos golpistas" vayan a comenzar con los permisos penitenciarios y que "etarras vuelven a las universidades públicas a dar conferencias, a blanquear su historia sangrienta de ruptura y violencia".

Esa es su preocupación como presidenta porque la situación es mucho más importante que cuando un juzgado pide un papel y se le ofrece. "Desde luego lo que ha ocurrido con los ERE de Andalucía y lo que queda por saber es todavía peor. Me parece inaudito que siempre estemos equiparando los casos de un tema concreto de hace no se cuantos años, que cada vez que me lo preguntan tape todo lo demás", ha apostillado.

Le gustaría que le preguntarán también sobre qué opina de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, haya abandonado "el Estado de Derecho, a la Justicia y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

A su parecer, "cuando el Estado de Derecho le había echado un pulso a la violencia en Cataluña ahora el presidente del Gobierno lo blanquea todo porque necesita a esta gente para sacar adelante ese proyecto de ruptura, que no va a ningún sitio y que no se entendería en ningún país democrático del mundo".