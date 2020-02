Ayuso critica que Sánchez no le ha enviado "ni una carta"

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha criticado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), por no haberse reunido con ella desde que fue investida, y ha censurado que el socialista no le haya remitido "ni una carta" para contestar a las peticiones de la Comunidad.

"Yo preveo antes recibir de nuevo a (el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan) Guaidó en la Comunidad de Madrid que recibir al presidente del Gobierno de España", ha dicho Ayuso en el pleno de la Asamblea de Madrid, en respuesta a una pregunta del portavoz de su partido, Alfonso Serrano.

Ayuso ha insistido en que escribió en agosto a Sánchez y no ha recibido respuesta alguna, y ha señalado: "Digo yo que entre 23 ministerios (...) algún asesor podría contestar a la Comunidad de Madrid y por lo menos lavar la cara".

Y ha subrayado que Madrid es "la primera economía de este país", así como la región "más leal".

"Le tendemos la mano y le rogamos que nos reciba de una vez por todas", ha recalcado, al tiempo que ha denunciado la "asfixia" económica y política a la que, en su opinión, pretende someter Sánchez a la Comunidad de Madrid.

Ayuso considera que el Ejecutivo nacional va "en dirección contraria" a Madrid, que es "un objetivo a abatir" para Sánchez, y ha censurado que, mientras el Gobierno "ha dejado en un cajón 5.100 millones de euros" para mejorar el Cercanías, ofrezca a Cataluña "un déficit a la carta para no molestar a sus socios".

"La izquierda todavía no ha asumido (...) que no puede gobernar la Comunidad de Madrid, entre otras cosas porque no la comprende", ha indicado.

Por su parte, Serrano ha lamentado que haya que ser "un golpista", un miembro "de una narcodictadura" o "deberle algún favor a Podemos" para ser recibido por Sánchez.

"Intente, si no, quedar en la sala VIP de Barajas, que aunque no sea suelo madrileño ni español me dicen que ahí se cierran buenos acuerdos", ha sugerido Serrano a Ayuso, en alusión al encuentro que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, mantuvo con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.