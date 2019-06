Ayuso aclara que ve buena cualquier decisión sobre una abstención a favor del PSOE

La candidata del PP a la presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso, ha aclarado que, respecto a la posibilidad de que el PP se abstenga para que el PSOE no gobierne de la mano de partidos nacionalistas, verá con buenos ojos "cualquier decisión que se tome", y que el líder nacional del partido, Pablo Casado, "sabe en todo momento lo que tiene que hacer".

"La decisión que tomen sé que será la mejor para España", ha declarado Díaz Ayuso a la prensa en los pasillos de la Asamblea, donde el grupo parlamentario popular se ha sacado su foto de inicio de legislatura y ha mantenido una reunión un día antes de la sesión constitutiva de la Cámara.

Minutos antes, Díaz Ayuso había dado una entrevista a Onda Cero en la que se declaraba partidaria de la abstención del PP para evitar que el líder socialista, Pedro Sánchez, gobierne con "independentistas y el entorno de ETA".

Así reaccionaba la candidata a unas declaraciones hechas el domingo por la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre quien sugirió la abstención del PP, como hizo el PSOE para que Mariano Rajoy fuera investido.

En dicha entrevista con la radio, Díaz Ayuso ha asegurado que se trata de una decisión que debe tomar la dirección nacional del PP y ha admitido que se trata de una decisión "muy complicada" aunque "preferiría la abstención a cualquier otro escenario con los independentistas".

"Creo que el PP por ahora tiene pensado votar en contra y me parece bien", ha afirmado la candidata a presidir la Comunidad de Madrid, aunque ha añadido que, en un momento dado, le parecería "correcto" que el PP optara por la abstención para investir a Pedro Sánchez "sin el apoyo de los independentistas y el entorno de ETA".

Más tarde, cuando en su comparecencia ante los medios en la Asamblea le han vuelto a preguntar si comparte la opinión de Aguirre, ha respondido: "No, yo creo que esa es una decisión del PP a nivel nacional, no tengo que andar en esas cuestiones".

"Si el PP decide que no puede apoyar a Pedro Sánchez, que hay muchos motivos para ello, me parece correcto; también me parece correcto que todos los partidos busquen soluciones para que nadie deba nada a los independentistas ni al entorno político de ETA", ha agregado.

Díaz Ayuso ha apuntado que sería "lógico" que el PP prefiriera no apoyar a Sánchez "siendo la pasada legislatura como ha sido" y ha recordado que Ciudadanos tiene "un papel muy importante" porque también podría abstenerse para que el PSOE pudiera gobernar sin requerir el apoyo de formaciones nacionalistas.