Ayuso defiende que el caso Avalmadrid le coge "de refilón" y reitera que no tiene "absolutamente nada que ocultar"

Así lo ha señalado en una entrevista en la 'Cadena Ser' recogida Europa Press, donde ha repetido que su familia tenía una empresa "que se arruinó" y que "no es una familia que utilizase la política para nada". "No han tenido vinculación con la política del mismo modo que yo nunca he trabajado para ellos", ha dicho.

Ayuso ha asegurado que jamás medió para conseguir este aval con el Gobierno regional sino que simplemente preguntó y quiso que alguien le explicase su funcionamiento.

"Yo no tenía ninguna responsabilidad y a lo largo de mis años en política mientras a mi me ha ido mejor, a mi familia le ha ido peor", ha sostenido.

En este sentido, ha recalcado que "no ha habido ningún trato de favor ni nada incorrecto" y ha asegurado que ella es "una persona honrada" y que siempre ha vivido "al margen de su familia".

En cuanto a la comisión de investigación sobre la materia, ha dicho que estas suelen ser "como una serie de televisión donde ya está el final escrito y luego ya se hace un guión en el que vas invitando a los supuestos protagonistas de manera que el relato case con tu hoja de ruta". "Conozco pocas comisiones de investigación que hayan descubierto francamente cosas al final", ha lanzado.