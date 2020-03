Ayuso defiende que reivindica lo que es justo para Madrid y que no por ello es desleal con el Gobierno

"Nadie me va a detener en eso. La lealtad es decir una cosa siempre, allá donde estés, y no poner buena cara en un sitio y por la espalda decir otra o incurrir en dejación de funciones por miedo político y no defender aquello que sé que es bueno para Madrid. Sé lo que necesita Madrid", ha remarcado en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press.

Así, ha defendido que todas sus reclamaciones se las ha expuesto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en diversas cartas, que no han tenido respuesta, y en las diferentes videoconferencias de presidentes autonómicos. En este sentido, ha reiterado que no les llega el material necesario.

Por otra parte, en cuanto a las acciones de la Comunidad, Ayuso ha desvelado que trabajan en habilitar una cuenta cero para donaciones, en un plan de choque económico y, junto con las grandes cadenas de alimentación, en buscar fórmulas para ayudar a los ganaderos y agricultores a que todo el alimento perecedero no se pierda.