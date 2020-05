Ayuso: Es evidente que soy el blanco de todas las críticas de la izquierda

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes que es evidente que es el blanco de todas las críticas de la izquierda porque "intentan todos los días por todos los medios desacreditar" la gestión que ha hecho en Madrid en estos meses.

En una entrevista con Antena 3, ha compartido las palabras del expresidente del Gobierno José María Aznar quien este lunes elogió la gestión de Díaz Ayuso en la crisis de la COVID-19 frente a las críticas y los insultos de "los hijos de Chávez", herederos del legado del que fuera mandatario venezolano y que ahora ocupan cargos en el Gobierno "para desgracia de España".

La presidenta regional se ha referido a las fotografías que acompañaban una entrevista que se publicó en El Mundo el pasado domingo, en las que, vestida de negro, aparecía con los brazos cruzados en el pecho, lo que ha suscitado comentarios en redes sociales porque transmite dolor por las víctimas del coronavirus.

"Esto es una muy buena entrevista, profunda que me hacen El Mundo donde hablamos de muchísimos temas, un viernes, después de una semana durísima, a última hora de la tarde" y que cuando termina la sesión, se hacen las fotografías, ha explicado.

"Hace ya tiempo, desde que me ha pasado todo esto, lo hemos pasado tan mal y hemos estado tan a la carrera hacia los problemas reales, que voy muchas veces en zapatillas, con lo primero que cojo. No caigo en cómo cae esta foto", ha admitido Díaz Ayuso.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha reconocido que la crisis del coronavirus ha cambiado sus prioridades y ha sido "lo peor y lo mejor" que le ha pasado desde el punto de vista político, porque jamás ha podido ser tan importante para ayudar a la gente en un momento dado.

Díaz Ayuso ha asumido la responsabilidad de las fotografías publicadas por El Mundo.

"Si en un momento dado, el fotógrafo que hizo su trabajo, dijo: Oye, yo aquí veo una foto. Yo ahí no lo puedo criticar. Si acaso, la responsabilidad es mía. Si lo dice, yo no caigo. A lo mejor, en algún otro momento, si estoy más fresca, digo que no me gustan esas fotos, pero en ese momento estaba con él, me parecía bien. Es que esto refleja tres segundos, la entrevista duró una hora", ha apuntado.

Ha dicho que no quiere que la gente piense que no está centrada en lo importante y ha asegurado que está trabajando para que la gente salga pronto de los hospitales, que el virus no se propague por Madrid y que los ciudadanos recuperen pronto los empleos que tenían en los meses de enero y febrero.