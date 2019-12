Ayuso: A mi izquierda y a mi derecha no se quieren bajar impuestos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado este miércoles sorprendida de que a su izquierda (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos) y a su derecha (Vox) no se quieran bajar los impuestos.

Díaz Ayuso ha protagonizado un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el que ha sido presentada por el presidente nacional del PP, Pablo Casado.

Vox, el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos han presentado en la Asamblea enmiendas a la totalidad al proyecto de ley -del Gobierno regional- de tres nuevas deducciones impositivas en el tramo autonómico del IRPF que beneficiarían a jóvenes, estudiantes y familias con personas en situación de dependencia a su cargo.

La presidenta madrileña ha explicado que hay una parte del votante de Vox que no conoce, ya que según las encuestas y los análisis, ha recibido el apoyo de personas procedentes de todos los partidos, pero sí conoce al votante del PP que se fue a Vox y tiene claro que tanto ese votante como el de Ciudadanos y el del PP quieren "estabilidad y paz".

"Estamos sumidos en una locura entre comunidades, entre provincias y en los ayuntamientos donde la fragmentación política es tal que únicamente hablamos de lo mismo, porque nosotros vamos por un lado y los ciudadanos van por otro con sus problemas", ha apuntado.

En este contexto, ha hecho un llamamiento a la unidad en la Comunidad de Madrid y ha subrayado que los tres partidos, PP, Ciudadanos y Vox, que han dado "estabilidad" al Gobierno regional, tienen que "hacer grandes sacrificios".

"Entre nosotros somos distintos, tenemos muchas diferencias y nos pegamos permanentemente. No pasa nada. Eso enriquece el debate y me parece que es lo suyo, pero los puntos de unión son muchísimo más importantes", ha recalcado.

"No entiendo que tengamos que estar con esa inestabilidad", ha manifestado la presidenta regional, quien ha precisado que la Comunidad de Madrid ha pagado "vendettas nacionales", porque "cuando tienen una discusión en el Congreso de los Diputados la pagamos las comunidades autónomas".

"Al final estamos jugando siempre a dar estas batallas que no conducen a nada y el más afectado es el ciudadano porque no conozco a nadie en Madrid que no quiera que se le bajen los impuestos o que se le apliquen deducciones fiscales", ha remarcado.