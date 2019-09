Ayuso justifica que dirigir el 112 es "perfecto" para Ángeles Pedraza

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha justificado este miércoles el nombramiento como gerente del organismo autónomo Madrid 112 de la expresidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) Ángeles Pedraza, que ha cambiado por tercera vez de cargo en las últimas dos semanas.

En ese lapso, Pedraza ha acumulado tres nombramientos y dos ceses en el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, los de comisionada para la Atención a las Víctimas del Terrorismo y comisionada del Gobierno para la Cañada Real Galiana.

Preguntada al respecto tras visitar un colegio de la capital, Díaz Ayuso ha asegurado que "es normal" que se produzcan estas situaciones en un Gobierno que da sus primeros pasos, y que Pedraza está "capacitada y preparada" para gestionar una entidad con "más carga y más responsabilidad" como el 112.

El Consejo de Gobierno del 27 de agosto aprobó la designación de Pedraza como comisionada para la Atención a las Víctimas del Terrorismo, cargo que ya ocupó en la anterior legislatura y para el cual el nombramiento, según Díaz Ayuso "fue realmente automático", debido a que "los cargos que todavía no se habían nombrado en la consejería se actualizaron".

Una semana después, el 3 de septiembre, Pedraza fue relevada del cargo y nombrada comisionada del Gobierno para la Cañada Real Galiana.

Sin embargo, Díaz Ayuso ha alegado que "hablando con ella" llegó a la conclusión de que convenía encontrar una ocupación que "se adecuara más" a su perfil.

Así, el Ejecutivo madrileño aprobó el pasado martes su cese como comisionada del Gobierno para la Cañada Real Galiana y su designación como gerente de Madrid 112.

Según el portal de transparencia, el salario anual de un comisionado asciende a 75.084 euros, mientras que la retribución anual del gerente de un organismo autónomo asciende a 93.855 euros.

Díaz Ayuso ha subrayado que el cambio "no tiene nada que ver" con que Pedraza no estuviera conforme con su cargo, y ha recalcado que "ella ha hecho una labor excepcional, pero una víctima del terrorismo puede no hablar solamente de víctimas del terrorismo".

Ángeles Pedraza, que perdió a su hija en los atentados del 11-M, fue presidenta de la AVT entre 2010 y 2016 y, desde entonces, es presidenta de honor de esta entidad.

En octubre de 2018, el expresidente regional Ángel Garrido nombró a Pedraza comisionada de las víctimas del terrorismo en el Gobierno autonómico.