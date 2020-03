Ayuso lamenta que las mujeres de la izquierda pongan deberes a las demás

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este jueves que "haya libertad, que haya respeto y que cada una de nosotras decidamos cómo pensar, cómo crear e incluso cómo manifestarnos, algo que las mujeres de la izquierda no entienden porque nos tienen que poner los deberes a todas las demás".

De esta forma se ha expresado en la sesión de control de la Asamblea en respuesta a una pregunta formulada por la portavoz adjunta de Unidas Podemos Sol Sánchez sobre las medidas que planea poner en marcha el Gobierno regional para garantizar la igualdad real y efectiva de todas las mujeres en la región.

Sánchez ha mostrado su preocupación por que Díaz Ayuso está gobernando "con los negacionistas de Vox, de la extrema derecha" y, a su juicio, eso se empieza a notar tanto que la presidenta regional parece "la número uno del PP y la número trece de Vox".

En alusión a Vox, la portavoz de Unidas Podemos ha indicado que los "socios" del Ejecutivo que tienen que aprobar sus presupuestos "decían cosas tan interesantes en la Asamblea como que si a la mujer se le pudiera pagar menos, el paro no existiría o que la brecha salarial es mercancía progre".

Díaz Ayuso ha acusado a Unidas Podemos de poner a una mujer para hablar de la mujer y ha preguntado a Sol Sánchez si está ahí "por discriminación positiva".

Ha defendido que las mujeres lleguen tan lejos como su capacidad y su mérito y su esfuerzo las lleven y no por el hecho de serlo como plantea la izquierda.

"Quiero que las mujeres vivan en libertad. No soy quien para ponerle los deberes a otras mujeres. No me creo tan supremacista ni prepotente", ha resaltado.