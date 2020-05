Ayuso avisa que no pactará con el PSOE que "arruina" y firma el futuro laboral "con el brazo político de ETA"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado al portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, que no puede acordar con ellos un pacto de reconstrucción por la situación del coronavirus porque los socialistas son los que están llevando al país a la "ruina" y firman el futuro laboral "con el brazo político de ETA"

Así lo ha lanzado la presidenta regional durante la Sesión de Control al Gobierno del Pleno de este jueves, en respuesta a Gabilondo que le ha vuelto a insistir en un pacto de reconstrucción para hacer frente a la crisis económica derivada del Covid-19.

El portavoz socialista le ha pedido en varias ocasiones que promoviera un acuerdo amplio para la reconstrucción social y económica de la sociedad. Aunque, ha atisbado que la dirigente autonómica "parece rechazarlo".

"Ni el aislamiento, ni la conflictividad, ni la judicialización de los problemas, y menos el enfrentamiento, desde luego con el Gobierno de España, son el camino. La sociedad reclama mayoritariamente que evitemos la crispación y la división. Y usted no puede ignorarlo. Por esa vía no habrá recuperación ni social ni económica", ha lanzado.

Además, ha incidido en que "tras su falta de disposición para ese trabajo en común del acuerdo", PSOE ha presentado una propuesta de Comisión de Estudio para la Reconstrucción Social y Económica de la Comunidad de Madrid.

"El desafío es de tal envergadura que debemos conformar conjuntamente un paquete de medidas que, entre otros aspectos, reactiven la economía a través de la participación de los grupos parlamentarios, ayuntamientos y organizaciones sociales. La región precisa propuestas concretas y conclusiones para un acuerdo estable al respecto", ha defendido.

Por su parte, Ayuso le ha asegurado que pueden buscar "todo el entendimiento" y que "pueden hablar de cualquier cosa", pero que no le pueden pedir "un pacto" porque los mismos están para cumplirse. "Yo no puedo pactar con el socialismo cuando es el socialismo el que nos está arruinando ahora mismo y son sus políticas las que nos están llevando a España a la quiebra absoluta. Usted quiere que haga un pacto con el desastre. No puedo, no puedo comprometerme con ello", ha proseguido.

Desde el Ejecutivo autonómico, ha dicho, están realizando reuniones con los sectores, autónomos y familias y comprueban que en la región va a haber "negocios que no van a poder levantarse". Por eso, cree que con mascarillas y siguiendo todas las recomendaciones, los ciudadanos pueden salir a la calle.

Asimismo, Ayuso ha defendido que haya menos trabas, alivio en el pago de los impuestos y no ir en "la dirección contraria" como el Gobierno central que quiere que la gente se quede en casa "eternamente". También, ha insistido en proteger "al vulnerable" pero que la gente sana "vuelva pronto al empleo.

"Me pide que pacte. No puedo hacer algo así si son capaces de firmar el futuro laboral de todos los españoles con el brazo político de la ETA, como para preocuparse de constituir un comité de expertos", le ha reprochado en referencia a que el Gobierno central haya alcanzado un acuerdo con EH Bildu para derogar la reforma laboral de 2012 aprobada por el PP.