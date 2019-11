Ayuso: No pienso perseguir a nadie por abortar pero tampoco lo voy a fomentar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves en la Asamblea que no piensa "perseguir a nadie por abortar", pero tampoco lo va a "fomentar" como lo hace Unidas Podemos.

Así ha respondido en la sesión de control de la Asamblea a una pregunta formulada por la diputada de Unidas Podemos, Isa Serra, sobre la forma en que va a garantizar el Gobierno el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo para todas las madrileñas.

Díaz Ayuso ha mostrado su intención de cumplir con la ley y con sus protocolos, aunque ha confesado que este tema no le puede "dar más pena".

"El aborto es un fracaso, porque el embarazo no deseado se puede evitar", ha dicho la presidenta regional, quien ha apuntado que ha conocido a muchas mujeres que se han arrepentido de abortar porque "habrán acabado con la vida de ese niño y podrán tener más hijos, pero ese niño no va a volver porque una vida no se puede reemplazar por otra".

Sin embargo, ha asegurado que no conoce a ninguna mujer que se arrepienta de tener hijos.

"En lugar de arrastrar a una mujer y decirle (...) cómo ha de vivir, yo lo que voy a hacer es convencerla en positivo y a favor de la vida y voy a hacer lo que esté en mi mano para que ni su entorno ni sus circunstancias ni su pareja ni la falta de herramientas la obliguen a tomar una decisión como el aborto, pueda al menos replanteárselo y tener libertad para decidir en un sentido o en el otro", ha subrayado.

Se trata de "la libertad", ha afirmado Díaz Ayuso antes de manifestar: "Yo no pienso perseguir a nadie por abortar, pero tampoco lo voy a fomentar como lo hacen ustedes".