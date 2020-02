Ayuso cree que la "progresía tirana" no permite derogar artículos de leyes LGTB y entiende que las vean como "agresión"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que la "progresía tirana" que ha ganado la batalla no permite derogar artículos de las leyes LGTB y ha manifestado que entiende que haya familias que se puedan preocupar por cómo "se han cocinado" dichas normativas y que las sientan como "una agresión".

"Es difícil que se cambie porque no tenemos mayoría y además está todo tan sumamente politizado, está todo en los extremos... Ciudadanos no lo querría nunca", ha manifestado en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press.

Así, ha sostenido que, en concreto, es difícil defender la inversión de la carga de la prueba cuando "no es muy liberal". "Si tú lo llevas para modificarlo ya te llevan al extremo de que eres un homófobo", ha manifestado, al tiempo que ha sostenido que pasa lo mismo con otros temas como la eutanasia o el aborto.

La dirigente regional ha declarado que esas normativas, aprobadas bajo el mandato de la expresidenta Cristina Cifuentes, tenían "una filosofía de partida que no era negativa" pero por el camino "se fueron imponiendo los colectivos que siempre politizan absolutamente todo".

"Cuando estos colectivos se hicieron tan fuertes en estas leyes lo que consiguieron es hacer un flaco favor porque ahora muchas familias a su vez lo sienten como una agresión, y eso es lógico", ha manifestado.

Pese a estas palabras, ha asegurado que en los colegios de la Comunidad de Madrid para que estas asociaciones den estas charlas tienen que solicitarlo, que aceptarlo el colegio y también cada padre. Además, cada vez que los alumnos están en ellas también hay un profesor presente.

La presidenta madrileña ha indicado que "depende" de qué charla le gustan más o menos y ha deslizado que quizás ella no quisiera llevar a sus hijos a estas charlas. En este punto, ha celebrado por lo menos tener la posibilidad de elegir.

"Ya se han dado casos de colegios que no han permitido a las asociaciones entrar a dar estas charlas y que tuvieron toda la campaña de la izquierda mediática en contra. La Comunidad se puso de parte de estos colegios y no entraron las asociaciones. Eso es real. Por eso no hay quejas", ha dicho.