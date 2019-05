Ayuso puntúa con un "cero" la gestión de Carmena en el Ayuntamiento

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le da "cero" puntos a la gestión de Manuela Carmena en el Ayuntamiento, aunque no valora lo dicho por su compañera de partido Cayetana Álvarez de Toledo, según la cual la alcaldesa lleva a cabo una política "senil".

"Me meto en una serie de declaraciones que no van conmigo, y creo que ya de titulares voy servida por esta campaña. Lo que creo es que la gestión que está ofreciendo Carmena en el Ayuntamiento son políticas que, como hace Ada Colau en Barcelona, fomentan la ilegalidad, la 'okupación', la contaminación y le dan la espalda a los madrileños", ha terciado Ayuso.

Así ha respondido, preguntada por la prensa, tras presentar en un acto sus propuestas dirigidas a personas con discapacidad celebrado en la Fundación ONCE del Perro Guía en Boadilla del Monte.

"Lo que no voy a hacer -ha añadido- es pasarme la campaña opinando sobre las opiniones de otros, porque entonces se me va el tiempo volando y no hablamos de lo importante y a lo que hemos venido a hacer en sitios como este, donde la Fundación ONCE hace esos grandes esfuerzos para que los perros guías ayuden a las personas que los necesitan".

Aún así, Ayuso ha valorado la gestión de Carmena en el Consistorio como "nefasta" y la ha puntuado con un cero, ya que, a su juicio, "siempre perjudica a las personas que más lo necesitan".

"Espero de corazón que en muy pocos días José Luis Martínez-Almeida (candidato del PP a la Alcaldía) sea el próximo alcalde de Madrid y fomente la movilidad, reduzca la contaminación y vuelva a cooperar con la iniciativa privada", ha concluido.