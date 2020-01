Ayuso rechaza el pin parental y acusa a Celaá de "emponzoñar" el debate

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este martes el pin parental que propone Vox para apoyar la aprobación de los presupuestos regionales y ha acusado a la ministra de Educación, Isabel Celaá, de "emponzoñar" la convivencia en el ámbito educativo al, en su opinión, generar un debate "estéril" e "inexistente".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Díaz Ayuso ha dicho que "no le parece lógico" que la aprobación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2020, que superan los 20.000 millones de euros, se vea retrasada por el pin parental, "un tema inexistente e innecesario".

La presidenta regional ha asegurado que en la Comunidad no hay adoctrinamiento en las aulas y no se están dando a los alumnos talleres que los padres no quieren.

Díaz Ayuso ha subrayado que no va a revertir la política educativa regional y se ha comprometido a cumplir el acuerdo de investidura alcanzado por el PP con Vox y Ciudadanos que consiste en que durante el periodo de matriculación todos los centros informan a los padres del ideario y todas las actividades extracurriculares que se van a desarrollar.

Ha acusado a la ministra de Educación de "incendiar" y "emponzoñar" la convivencia en el ámbito educativo para extraer "rédito político" con sus declaraciones en el Consejo de Ministros del pasado viernes.

"Desde el Gobierno de España, no me van a hacer los presupuestos ni me van a buscar enfrentamientos con Ciudadanos y con Vox", ha asegurado.

Ha considerado "un error" el pin parental, concebido en sus inicios como un código que se debe poner para que los padres puedan saber en todo momento qué se les está enseñando en las aulas a sus hijos.

"Si en la misma clase, -ha argumentado- hay un padre de Vox y una madre de Podemos, que están en contra de que al alumno se le hable de Lorca, lo único que hacemos es emponzoñar la convivencia en el aula y romper el vínculo directo y necesario que tiene que existir entre el profesor y el alumno y que antaño nunca se puso en tela de juicio y ahora no puede hacerse tampoco, porque nada puede hacer mas daño que no respetar la autoridad del profesor y la libertad de cátedra".

"No voy a dejar de cumplir un acuerdo ni a cambiar las reglas sobre la marcha porque al Gobierno de España le venga bien crear polémicas donde no las hay o buscar enfrentamientos entre los socios que hemos llegado a esta coalición", ha insistido.

"Me voy a mantener en las misma política que firmé al comienzo de la legislatura y no puedo legislar ni cambiar sobre lo que no hay", ha afirmado la presidenta regional, quien ha reiterado en que en Madrid "no hay adoctrinamiento en las aulas", sino que hay normalidad en la convivencia.

"Estamos todo el rato a cuentas con el pin", pero los problemas de la educación son otros "completamente diferentes", ha indicado Díaz Ayuso, quien ha estimado que "no tiene sentido" crear un debate algo que no existe y que esto sirva para poner en tela de juicio los presupuestos.

Tras afirmar que la política está para hablar y llegar a un entendimiento, se ha mostrado convencida de que habrá presupuestos en la Comunidad de Madrid, sobre todo, porque está cumpliendo el pacto de investidura y gobernando "correctamente" y "con cabeza".