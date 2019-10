Ayuso reconoce que no vio "lógico ni prudente" que Ciudadanos empezase la coalición apoyando la comisión de Avalmadrid

En una entrevista en el Canal 24 horas de RTVE, recogida por Europa Press, la dirigente madrileña ha recordado que Avalmadrid es una sociedad de garantía recíproca que ha estado avalando a muchas empresas, a pymes en concreto, desde los años 80 y que ha dado titulares en algunos casos que "pudieran ser cuestionados".

"Si hay una comisión que eso lo investiga y arroja toda la luz posible, a mí no me parece ni bien ni mal... me parece incluso correcto. Lo que sí que creo es que se están mezclando unas cosas con otras. Es innecesario tener que meterme a mí en esa situación", ha sostenido.

Ayuso ha insistido en que pertenece a "una familia de clase media que se arruinó con la crisis, que lejos de pedir un crédito para un 'pelotazo' o para enriquecerse se ha empobrecido. "Yo he ido creciendo en política, mi familia ha hecho lo contrario", ha desvelado a continuación.

En cuanto a la desvinculación de la Comunidad de Avalmadrid, la presidenta ha defendido que esto no se puede realizar "de manera unilateral" y que es una decisión que debe tomarse en el seno del Consejo de Gobierno.