Ayuso aboga por dar "una solución" a los padres que quieren reservar al ámbito familiar las "cuestiones morales"

Así lo ha manifestado en una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press, al comentar la petición que ha registrado Vox en la Asamblea de Madrid para conocer los colegios públicos y concertados donde COGAM ha realizado acciones "informativas, formativas y de otra índole", así como "el nombre y apellidos del ponente y cuáles han sido las clases destinatarias".

"Me parece incómodo estar siempre utilizando el colectivo LGTBI por unos y por otros cuando llegan las elecciones o cuando estamos en momentos delicados", ha dicho Ayuso, quien ha señalado que en Madrid "se ha avanzado mucho en estos derechos" y que, "de hecho, es la Comunidad más libre, con más respeto a la diversidad".

Como ejemplo, ha señalado que, desde 2007, la Comunidad cuenta con una unidad de atención de cambio de sexo "única en España", que durante más de 12 años "de manera discreta, sensible, prudente ha atendido a todas aquellas personas que querían enfrentarse a algo tan importante para sus vidas como es un cambio de sexo".

Ayuso ha destacado también que siembre se ha legislado ateniéndose "al respeto a la diversidad y en contra del acoso", para señalar que "son pasos que nadie entendería que ahora regresara" y "son debates superados por la sociedad en su conjunto".

"Otra cosa distinta es que a tenor de las posiciones de Vox se pueda ver, aunque creo que se equivoca porque no es cierto, si se está impartiendo información en los colegios que los padres no quieren, y eso no está sucediendo", ha agregado.

En este sentido, ha recalcado que en lo que respecta a los colegios de la Comunidad de Madrid, aparte de tener los mejores resultados académicos de España, "lo que hay es una libertad de elección que permite a las familias que elijan el tipo de educación y el tipo de centro que quieren para sus hijos".

Por otro lado, ha defendido que haya colegios en los que, si los padres "quieren o no tienen inconveniente", como actividades extra escolares se impartan charlas por parte de colectivos LGTBI, charlas que "no son obligatorias".

En cuanto a los padres que quieren reservar al ámbito familiar las "cuestiones morales", ha abogado por "que se hable con ellos y que se les dé una solución".

Tras señalar que Madrid es "la región que más personas han elegido, por muchísimos motivos, para vivir en libertad", Ayuso ha apostado por "seguir avanzando, respetando la diversidad, las diferencias, orgullosos de ello y siempre legislando en contra del acoso y la discriminación".