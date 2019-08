Ayuso dice que las sospechas sobre ella y su familia no tienen recorrido judicial

La presidenta electa de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este viernes que las acusaciones sobre su persona y su familia "no tienen recorrido judicial".

De esta forma se ha referido a la decisión de Más Madrid de llevar a la Fiscalía el préstamo concedido por Avalmadrid en 2011 a una empresa del padre de Ayuso para denunciar un posible alzamiento de bienes por parte de la presidenta electa por haber recibido dos inmuebles de su padre cuando éste era moroso, según publicó Infolibre.

Díaz Ayuso ha asegurado, en una entrevista con la Cope, que tiene garantías de que las sospechas sobre su persona y su familia no tienen recorrido judicial. "Si no, no estaría aquí, ¿qué necesidad tengo?", ha dicho.

En declaraciones a Onda Cero, ha explicado, "los políticos somos personas, tenemos familias, pero ellas están al margen de nuestras decisiones, salvo si eres el clan Pujol, que lo mezcla todo, familia y negocio. La mayoría de los políticos estamos aquí y nuestras familias están aparte".

La presidenta electa ha confesado que "simplemente" le sorprende la publicación de informaciones sobre su pasado y las actividades económicas de su familia, cuando no ha sido imputada ni citada a declarar como testigo en ninguna causa judicial por estos hechos.

"Yo nunca he tenido relación laboral con mi familia del mismo modo que mi familia nunca ha tenido nada que ver con la política", ha subrayado.

Díaz Ayuso ha estimado que "escarbar" en el pasado de una familia normal de clase media que se arruinó hace una década con la crisis para hacerle daño a ella le parece "injusto e insensato", además de "un ejercicio absurdo".