Aznar: En España se ha vivido un golpe de Estado que no ha sido desarticulado

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha dicho hoy que en España se ha vivido un "golpe de Estado secesionista" que "no ha sido desarticulado" y se ha preguntado "cómo es posible" que la consecuencia sea que "los golpistas siguen" y que el Ejecutivo esté "apoyando a los golpistas".

Aznar, que ha participado hoy en un encuentro organizado en el marco de los cursos de verano de la Universidad de Málaga, ha calificado de "insólita" la situación de que se "queden" los autores.

"No puedo entender cómo los dirigentes políticos españoles no son conscientes del daño institucional que supone y del peligro de que en España haya un golpe de Estado que no haya sido desarticulado", ha señalado.

Ha recordado que al mismo tiempo que se daba el "golpe" en Cataluña se produjo en España un movimiento a favor de la unidad del país que "no se había producido jamás en la historia", un "caudal político" que los líderes políticos actuales "han sido incapaces de aprovechar".

Según el también presidente de la Fundación FAES, "la expresión mayor de esa pérdida" es que se forma un ejecutivo en España como consecuencia de una moción de censura, "un gobierno mayoritario que recibe el apoyo de los radicales de izquierda y de los golpistas".

El que fuera jefe del Ejecutivo entre 1996 y 2004 ha mostrado su preocupación por el "daño institucional" que puede acarrear esta situación, y por que cause un "debilitamiento objetivo de la nación española".

En su intervención también ha abordado el tema de la inmigración, y se ha referido a la acogida de las personas que viajaban en el barco Aquarius, que ha considerado "un gesto", para añadir que "los gestos no hacen política", y ha advertido de que hoy España "se ha convertido en el país receptor más importante de Europa".

Ha criticado algunas de las iniciativas planteadas para abordar este fenómeno como la creación de campos de refugiados en Europa, algo "absurdo", ya que "es el mejor efecto llamada que pueden soñar las mafias de inmigrantes ilegales", o de campos de refugiados en países de origen, en su opinión un "colonialismo absolutamente inaceptable".

Ha instado a emplear "la menor demagogia posible" en esta cuestión porque "no vienen momentos fáciles", y se ha referido a la situación de África, donde viven 1.400 millones de personas, cifra que en 2050 se prevé que alcance los 2.400 millones.