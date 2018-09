Aznar ve a Iglesias como un "peligro para la democracia" y el líder de Podemos le acusa de "mentir" sobre la 'caja b'

El expresidente del Gobieron José María Aznar ha acusado este martes al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de ser un "peligro para la democracia" y ha sacado a relucir los "millones" que, según ha dicho, ha "recibido" esa formación de los Gobiernos de Venezuela e Irán. Por su parte, el líder del partido morado ha aseverado que el exjefe del Ejecutivo ha "mentido" en sede parlamentaria sobre la 'caja b' del PP y le ha afeado haber ofrecido una "imagen patética".

"Creo que hoy usted ha mentido y ha quedado demostrado que es usted es el máximo responsable político de la corrupción del PP", ha espetado Iglesias a Aznar durante su intervención en la comisión de investigación del Congreso sobre la presunta financiación ilegal del PP.

Aznar, visiblemente molesto, ha afirmado que el líder de Podemos había acudido hoy "simplemente a decir eso" porque "nunca" antes había participado en esta comisión. "Pues ya lo ha dicho. Felicidades señor Iglesias, se ha quedado usted a gusto, se ha quedado esponjado", ha proclamado.

"MUY EXTRAÑO" QUE NO CONOZCA A CORREA

Como han hecho otros portavoces, Iglesias le ha preguntado si "de verdad" no conocía a Francisco Correa, cabecilla de la Gürtel. En su opinión, es "muy extraño" que diga eso porque fue "bastante generoso" y "regaló" los servicios de iluminación y sonido de la fiesta de la boda de su hija en San Lorenzo de El Escorial "por más de 36.000 euros".

Es más, Iglesias ha señalado que Alejandro Agag estuvo en agosto de 2002 de vacaciones en "un yate" con el exdiputado Alberto López Viejo, Álvaro Pérez 'El Bigotes' y Francisco Correa. "Tiene la responsabilidad de respetar la verdad y si le digo que no conocía y no tenía relación con el señor Correa, es que no conocía y no tenía relación con el señor", ha manifestado Aznar.

A renglón seguido, el expresidente del Gobierno le ha recriminado que se meta en "asuntos familiares". "Mi alegría por verle es bastante relativa y mi simpatía por usted es perfectamente descriptible. Usted me parece un peligro para las libertades y la democracia en España y lo demuestra todos los días", ha afirmado.

El presidente de la comisión, el canario Pedro Quevedo, ha tomado la palabra por entender que no era "lo más acertado" decir que un diputado que se sienta en esta Cámara es un "peligro para la democracia". Aunque ha dicho comprender que en medio del "acaloramiento del debate" se puedan decir estas cosas, ha pedido "contención".

AZNAR LE DESEA "LO MEJOR" CON SUS HIJOS

El expresidente del Gobierno ha admitido que Iglesias ha pasado por unos momentos "muy difíciles", en alusión al nacimiento de sus hijos de forma prematura, y le ha deseado "todo lo mejor" en el plano familiar y que pueda "superar" esas circunstancias. Eso sí, ha añadido: "De los regalos de la boda de mi hija no voy a hacer ningún comentario. No era mi boda. Si tiene que hacer algún comentario, hágalo, pero no haga insinuaciones".

Iglesias, que también le ha deseado en lo personal "lo mejor", le ha acusado de "mentir" en sede parlamentaria porque, según ha dicho, ha quedado demostrado que "el máximo responsable político de la corrupción del Partido Popular".

Aznar le ha respondido entonces que el "populismo" de Podemos "no le impresionada nada" y ha criticado que esa formación quiera "volar la Transición democrática" cuando "ha recibido millones" de los Gobiernos de Irán y Venezuela.

"Y usted --ha dicho a Iglesias-- es incapaz de disipar las dudas de si ha cobrado en paraísos fiscales cantidades de dinero y tiene compañeros de partidos que han sido expulsados de la universidad, que han tenido que devolver dinero u otros que son tan antisistema y tan anticapitalistas que no dan de alta a los trabajadores que tienen en la Seguridad Social", en alusión a Iñigo Errejón, Juan Carlos Monero y Pablo Echenique.

AZNAR A IGLESIAS: "NO ES UN SEÑOR FIABLE"

Por eso, ha recalcado que Iglesias debería ser "un poquito más contenido y respetuoso" porque no puede dar "lecciones" cuando sigue sin aclarar si "cobró 272.00 dólares" en un "paraíso fiscal". "Usted venía a decir lo que ha hecho y ha sido incapaz de no faltar a la verdad hasta el final. Usted señor Iglesias ni es un señor fiable ni un señor que respete la verdad, en absoluto", ha proclamado.

Ante esas aseveraciones, el líder de Podemos ha acusado a Aznar de dar una "imagen patética". "Le aseguro que trabajaré para que en mi patria nadie se tenga que avergonzar de tener expresidentes como usted", ha dicho.

Y de nuevo le ha replicado Aznar que a él le da "igual" de lo que se "avergüence" Pablo Iglesias, al tiempo que ha acusado otra vez a Podemos de querer "destruir" el régimen consensuado en 1978, teniendo a los gobiernos de Irán y Venezuela "como referencia".

LA GAVIOTA DEL PP

El líder de Podemos ha atribuido el diseño de la gaviota del PP a Álvaro Pérez 'El Bigotes', que trabajaba en la empresa que dirigía Ramón Blanco Balín, presunto cerebro financiero de Gürtel. El expresidente ha dicho no ser amigo ni tener ninguna relación con este último.

Además, ha señalado que el "creador de la gaviota que tanto interesa" a Pablo Iglesias es un militante del PP de Salamanca y "no tiene nada que ver" con 'El Bigotes'. "Fue el propio Álvaro Pérez el que se lo atribuyó pero me congratula saber que no es así", le ha contestado el líder de Podemos.

Iglesias le ha interrogado también por unas afirmaciones de Correa en 2009 asegurando ante la Justicia que empezó a trabajar en el PP por una invitación de Elvira, la hermana de Aznar. "En el supuesto de que lo hiciera, la pregunta es ¿y...?", ha exclamado, para agregar que si alguien se le acerca para ver si tiene una oportunidad de trabajo le manda "a paseo" o le anima a presentar una oferta.

Preguntado si se reunió con los donantes más importantes del PP, Aznar ha afirmado que la gestión económica del partido "correspondía al tesorero, no al presidente" de la formación. Y una vez más ha negado haber cobrado sobresueldos en 'b'.

IGLESIAS SACA EL 'CASO NASEIRO'

Iglesias le ha recordado varias veces que tiene la obligación de no mentir ante la comisión. "Le agradezco que me recuerde mis obligaciones pero le recuerdo a usted que cuide las suyas", le ha replicado Aznar tras acusarle de "faltar a la verdad" al referirse a la sentencia que condena al PP como partícipe a título lucrativo en la trama Gürtel. Entonces, Aznar ha afirmado que "todo el mundo sabe" que Podemos recibió "financiación de Maduro y de Irán"

El líder de Podemos también se ha interesado por el 'caso Naseiro' y la investigación que abrió Aznar en aquel momento. El expresidente ha explicado que mandó recabar información cuando tuvo conocimiento del asunto. "Es una manera de actuar, podría haber convocado una consulta..." ha ironizado, para añadir que la investigación llevó a unas conclusiones y se aplicaron.