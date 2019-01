Aznar afirma que los PGE son "falsos" y "ponen dinamita" a la economía española

En un foro ante cerca de un centenar de empresarios celebrado en Tenerife, ha dicho que es "indispensable" afrontar un retoque de la reforma laboral para "mejorarla", pues ha quedado acreditado que con la última modificación de 2014, que fue "buena", mejoró la competitividad.

Así, ha comentado que cuando se realizan "reformas de calado", la reacción en el país es "extraordinaria" porque ya se "va agotando" el impulso de la salida de la crisis, incidiendo en que revertir la reforma liberal que impulsó a España entre 1996 y 2004 fue "dramático".

"La desaceleracion la tenemos delante", ha comentado, si bien no cree que vaya a "ser tan grave" como en otros países, hasta el punto de que la economía española "va a crecer más" que Italia, Alemania, Francia o Reino Unido.

En esa línea, ha apuntado que hay un "marco de incertidumbre" a nivel mundial por el "papel" que va a jugar Estados Unidos en el futuro y si sus decisiones llevan al mundo a un escenario de "proteccionismo y pérdida total" de la globalización, a lo que se suman las "consecuencias" del 'brexit', especialmente "si es desordenada".

Además, ha reclamado más liberalización para facilitar el emprendimiento empresarial y más "reformas capitales", como la fiscal --con bajada de impuestos--, educativa o de las pensiones, al tiempo que propone crear un "equipo especial" para evaluar el impacto de la inteligencia artificial.

En el caso concreto de las pensiones, ha dicho que hace falta una "reforma muy seria" porque el sistema actual es "insostenible" y está "prácticamente quebrado". "No se podrá mantener en el futuro pero nadie quiere hablar de estas cuestiones", ha señalado.

Aznar no ha ocultado que la economía "va a crecer menos" pero no habrá una crisis como la de 2008, y en ese sentido, cree que habrá que esperar a conocer la posición que adoptan los bancos centrales y los gobiernos, porque al "inundar" el mercado de dinero, "se ha salido de la crisis pero tiene consecuencias pues se imprime dinero pero no hay inflación".

En todo caso, ha dicho que "no parece" que vaya a haber una subida de tipos de interés porque se "podría generar una crisis de deuda" en la Unión Europea, y eso sería "un problema muy grave" por lo que "lo normal" es que permanezca la política monetaria actual.