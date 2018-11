Aznar acusa al Gobierno de tener "aires populistas" que son "contaminantes"

El expresidente del Gobierno José María Aznar acusó hoy al Ejecutivo de Pedro Sánchez de tener "aires populistas" que son "verdaderamente contaminantes".

Aznar hizo estas consideraciones durante la presentación del informe de la Fundación Faes "América Latina. Una Agenda de libertad" junto al expresidente colombiano Andrés Pastrana.

"Aquí tenemos un gobierno peculiar, por decirlo así diplomáticamente, que está sustentado por los que se quieren liquidar el país, pero además es que se dice oiga, ¿qué no podemos aprobar las cuentas?. Pues seguimos adelante. ¿Qué el Tribunal Supremo publica una sentencia?, no pasa nada, publicamos una ley. ¿Qué mandamos las cuentas a Bruselas?. No pasa nada, hacemos otras, si no las vamos a cumplir", dijo.

"¿Qué en el Senado hay una mayoría que no nos gusta?. Pues ya tomaremos medidas para neutralizarla. Vamos a ver con qué estamos jugando cuando hablamos de la separación de poderes, porque todos esos aires populistas son contaminantes", añadió.

Aznar incidió en que mientras hace unos años el foco de los populismos estaba en Latinoamérica, hoy se han extendido a otras partes del mundo, como Estados Unidos y a la propia Europa.

"Las democracias liberales viven los momentos más delicados en parte por falta de convicción de quienes deben defenderlas", aseguró.

De momento, apuntó "no plantean una alternativa al orden global pero sí unos desafíos importantes".