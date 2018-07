Aznar asegura que no va a hacer como Zapatero que "se manifestó a favor de Santamaría"

A su llegada a la Universidad de Málaga (UMA) para participar en los cursos de verano, Aznar ha asegurado que se ha mantenido al margen en el proceso interno del partido y ha señalado que no se va a decantar por uno de los aspirantes a liderar el PP, como dice que ha hecho Rodríguez Zapatero.

"No voy a hacer como ha hecho mi sucesor, que ha manifestado su clara preferencia por la candidata. No voy a hacer como Rodríguez Zapatero", ha recalcado Aznar.

"Dije que iba a estar al margen y así me he mantenido lo cual no quiere decir que defienda mis ideas y lo que considere más oportuno para el PP", ha declarado el expresidente, subrayando que las primarias 'populares' representan una "oportunidad" para que el partido participe de la refundación del centro derecha que, a su juicio, se va producir "en todo caso".