Aznar asegura que el "golpe de Estado" catalán "no se ha resuelto" e insta a "restablecer la legalidad"

"Lo que hace falta es restablecer el orden constitucional, la legalidad y desarticular el movimiento separatista y secesionista que invita todos los días a la violencia", ha explicado este miércoles en la presentación de su libro 'El futuro es hoy: España en el cambio de época', en el Club Diario de Mallorca.

En esta línea, ha insistido en que se trata del problema "más grave que ha sufrido España en los últimos 40 años" y, por ello, ha insistido en que "cuando a uno le dan un golpe de Estado tiene que resolver ese golpe de Estado".

Asimismo, ha explicado que "cundo uno rompe los pactos constitucionales y quiere romper el orden constitucional quebrando la unidad de España y la convivencia entre los catalanes y los españoles, los diálogos son inútiles" y ha afirmado que "no se puede dialogar sobre si la ley se aplica o no, sobre si la nación existe o no o sobre si la Constitución se tiene que aplicar o no".

Además, ha lamentado que "en las sociedades de hoy los diálogos son más complicados porque se trata de sociedades muy fragmentadas donde las relaciones políticas, institucionales, económicas, culturales, sociales y mediáticas son mucho más difíciles" y favorecen "el nacimiento de los radicalismos y los populismos".

También ha lamentado "el cambio de actitud de los nacionalistas" que, según ha explicado, "han dejado de ser unos nacionalistas que se integraban en España a ser unos nacionalistas secesionsitas".

"FIN DEL CONSENSO"

A continuación, ha acusado al PSOE de "quebrar el juego" que mantenían PP y PSOE como "pilares del sistema político nacional y constitucional en España" y ha asegurado que "a partir de 2004 impulsaron políticas guerracivilistas de exclusión poniendo fin al consenso y a los objetivos compartidos".

A este respecto, ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya llegado al poder "como consecuencia de una moción de censura en la que se ha aliado con radicales de extrema izquierda y con las fuerzas separatistas". "Este es el Gobierno, o mejor dicho no Gobierno, que tiene España, y no es una opinión sino que son hechos", ha añadido.

Por ello, ha asegurado que "cuanto antes se salga de todo esto mejor para todos los ciudadanos" y ha lamentado que "la política de España se haya complicado de una manera muy seria desde 2004 hasta ahora".

Aznar también ha insistido en que cuando él llegó al Gobierno en los años 90 lo hizo con "un proyecto de España" y "no solo por llegar al Gobierno", sino para "continuar con la historia de la Transición y transformar el país".

"POR CULPA DEL PROBLEMA CATALÁN"

También ha insistido en que "por culpa del problema catalán", España "no se centra en otras cuestiones como la revolución tecnológica, como el fortalecimiento de los lazos atlánticos o el aumento de las pensiones", puesto que el problema, todavía "sin resolver", "impide tener una agenda".

A modo de conclusión, Aznar ha asegurado que el artículo 155 de la Constitución "no se aplicó en Cataluña como se debía aplicar" y ha defendido que se aplique "con la política de desarticular todo el movimiento secesionista para reconstruir todas las fuerzas constitucionales en Cataluña y en el resto de España".

Además, ha afirmado que los resultados en las elecciones autonómicas de Cataluña, que dan 12 escaños a Vox, "no tienen explicación si no se mira Cataluña porque nada de lo que pasa en España tiene explicación sin mirar a Cataluña".

"Por eso, más nos vale intentar resolver este problema con la aplicación de medidas constitucionales que no tengan un límite temporal y con una operación política completa", ha concluido.

APOYO A LOS PERIODISTAS DE EP Y DM

Por otro lado, la directora del Diario de Mallorca, que ha sido la encargada de conducir el acto, ha querido agradecer "las numerosas muestras de apoyo" dedicadas a los periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca, a los que la Policía Nacional les requisó el martes móviles y ordenadores en el marco de la investigación por la trama Cursach.

"Quiero expresar mi más absoluto rechazo al atropello, a la libertad de información que implica requisar material de trabajo de los periodistas", ha señalado, a lo que ha añadido que "con respeto a las decisiones judiciales", el secreto de las fuentes informativas y el derecho a la información "están protegidos por la Constitución" y "merecen una protección que no ha sido respetada en las últimas horas".