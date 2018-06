Aznar se ofrece para ayudar a unir el centro-derecha y defiende su gestión frente a las acusaciones de corrupción

El expresidente del Gobierno José María Aznar se ha ofrecido este martes para ayudar a unir el centro-derecha español y ha defendido su trayectoria "personal y política" ante los que "han escrito cosas graves intentando mancharla", en alusión a las informaciones sobre el 'caso Gürtel. Según ha recalcado, responde de todos sus actos "desde el primero hasta el último".

Aznar --que ha presentado el libro del director de la Fundación de FAES, Javier Zarzalejos, 'No hay ala oeste en la Moncloa' (Ediciones Península)-- ha reaparecido en público el mismo día que Mariano Rajoy ha anunciado su marcha con la convocatoria de un congreso extraordinario para elegir a su sucesor.

El expresidente ha abierto su discurso expresando su "preocupación" por las "tres crisis" que atraviesa España: una crisis de secesión motivada por "un intento de golpe de Estado" en Cataluña; una crisis del sistema de partidos; y una crisis de liderazgos.

Y ha dejado claro que su compromiso es con España y con los españoles, en especial con aquellos que quieren vivir en una sociedad abierta y de progreso y defienden ideas liberales y quieren verse representados en un espacio de centro-derecha. "No tengo ningún compromiso partidario ni me considero militante de nada ni me siento representado por nadie", ha resaltado.

CATALUÑA: "UNA SECESIÓN QUE NO HA SIDO DESMANTELADA"

En primer lugar, ha afirmado que en Cataluña siguen "sufriendo un golpe de Estado en Cataluña, una rebelión y una secesión que no ha sido desmantelada". A su entender, "el golpe sigue" y en Cataluña "hay un Gobierno golpista y un movimiento independentista que no ha sido desarticulado".

Aunque ha dicho que es "verdad" que ha habido una intervención para convocar elecciones autonómicas y la Justicia está actuando, ha subrayado que la restauración del orden constitucional y la normalidad institucional solo pueden venir después de "haber desarticulado plenamente el movimiento secesionista" con lo que eso significa de "apoyos mediáticos, financieros y políticos".

"Sin eso no se podrá invertir la situación y si no se hace eso, no se estará haciendo lo suficiente por que España gane a los golpistas", ha afirmado, para añadir que un Gobierno del PSOE que cuenta con una "alianza del populismo" y el apoyo de los independentistas "agrava las inquietudes más que las reduce".

CRISIS DEL SISTEMA DE PARTIDOS

En segundo lugar, Aznar ha afirmado que en España hay una crisis del sistema de partidos y hay que "reflexionar" para ver qué se puede hacer para superar esa situación. En este punto, ha dicho que es "indispensable y necesario" la "reconstrucción de un centro-derecha nacional que recupere sus señas de identidad, su conexión con el electorado" y que ofrezca un proyecto "sólido y de confianza para los españoles".

Aznar --que en el último año ha realizado guiños al partido de Albert Rivera-- ha defendido la necesidad de unir ese centro-derecha para poder ver con "confianza el futuro de España". "El centro-derecha español ha sido desarticulado, lo que estaba unido hoy está dividido y además de dividido desgraciadamente parece enfrentado", ha afirmado, para recalcar que la superación de esta situación es "absolutamente esencial".

En este punto, se ha ofrecido para llevar a cabo esa reconstrucción. "Si se estuviera dispuesto a ello, desde mi posición actual, y no desde ninguna otra, contribuiría con mucho gusto para que los españoles puedan tener esa mayor garantía de estabilidad y de seguridad en el futuro", ha manifestado.

De la misma manera, ha defendido la necesidad de reconstruir el centro-izquierda en España y ha dicho desconocer cuál será el proyecto de Sánchez, si es que lo tiene. "Pero si yo estuviese en su lugar y si piensan en el interés general de España, el acento lo pondría en la reconstrucción de una izquierda nacional", ha abundado.

El presidente de FAES ha señalado que en España hay además una crisis de liderazgo que es "una de las causas de la crisis del sistema de partidos. Además, ha resaltado que cuesta entender que los que tienen "peores resultados", en vez de asumir responsabilidades, sean "promocionados a las responsabilidades más altas de un país", algo que ha calificado de "bastante insólito".

LA CORRUPCIÓN, "UN CÁNCER" QUE NO SE PUEDE TOLERAR

Aznar ha recordado las palabras que pronunció hace tres años en un cónclave del PP asegurando que la corrupción es un "cáncer" que no se puede tolerar. Entonces, ha recordado, dijo que cada uno tiene que responder de sus actos con la ley, con todas sus garantías y todas sus exigencias.

"Y yo respondo de mis actos desde el primero hasta el último", ha enfatizado, para criticar que estos días, tras la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel, se hayan escrito "cosas muy graves intentando manchar" su "trayectoria personal y política".

Aunque ha indicado que a defenderse de la "mentira" hay que dedicar "el tiempo justo", Aznar ha indicado que también hay que "tomársela en serio" porque "la mentira se ha profesionalizado" y que "evitar que salga gratis".

"Quiero que esa acusaciones se conozcan y se recuerden con nombre y apellidos, que es como se me recuerda a mi, que se sepa quien las hizo", ha apostillado, para concluir que él es la misma persona que era y que "en este momento el silencio es una irresponsabilidad" y, por tanto, actuará "en consecuencia".