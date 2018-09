Aznar defiende en el Congreso que actuó "tajantemente" ante la corrupción y que no tiene que "pedir perdón"

"Mi responsabilidades políticas me alejan completamente del entendimiento de las cuestiones relativas a la gestión económica del PP", ha dicho, en respuesta al secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, quien este martes ha asumido la tarea de interrogar a Aznar en nombre de su formación.

Simancas ha exigido al expresidente que pida disculpas a los ciudadanos por el daño que la corrupción de su partido ha hecho a las instituciones españolas. "No tengo que pedir perdón por nada, no voy a pedir perdón porque usted me lo pida", le ha replicado Aznar.

El expresidente ha dicho entender que los ciudadanos estén "hartos" de la corrupción y ha señalado que durante su vida política le tocó "sufrir y sobrevivir los momentos más duros de la política". "En los temas relativos a la corrupción, todavía más duros", ha apostillado, sin dar detalles.