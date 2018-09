Aznar se desvincula por completo del cabecilla de la Gürtel: "Ni conocía al señor Correa ni le contraté"

El expresidente del Gobierno José María Aznar se ha desvinculado por completo del cabecilla de la red Gürtel Francisco Correa, con el que ha negado tener cualquier relación de "amistad" a pesar de que sí asistió a la boda de su hija en 2002 en San Lorenzo de El Escorial. De hecho, ha afirmado en varias ocasiones que ni le conocía ni le contrató.

Así se ha pronunciado a preguntas de los diputados durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP, un acto al que ha acudido acompañado por el presidente de su partido, Pablo Casado, el secretario general de la formación, Teodoro García Egea, y la portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Dolors Montserrat.

El primero en pedir cuentas por esta cuestión ha sido el socialista Rafael Simancas, que le ha preguntado qué "virtudes" y qué "ventajas valoró" en su día para "fichar" a Correa y de qué lo conocía. "Ni conocía al señor Correa ni contraté al señor Correa. No sé si le produce frustración, pero le contesto", ha manifestado Aznar.

NIEGA UNA RELACIÓN DE AMISTAD

El portavoz del PNV Mikel Legarda y Oskar Matute, de Bildu, también han interpelado al expresidente por este extremo y de nuevo Aznar ha marcado distancias con el cabecilla de la Gürtel. "No tuve relación con el señor Correa, no tuve amistad, no le contraté. Más claro y más breve no puedo ser", ha replicado al diputado peneuvista.

Legarda incluso ha dicho que para no tener relación con Correa "no deja de sorprender que fuera el padrino por parte del novio". "Para su información, el padrino fui yo", ha señalado, para recalcar que su yerno Alejandro Agag fue con su madre, que fue la madrina. "Es lo que suele pasar, incluso en el País Vasco. En el País Vasco creo que también pasa", ha ironizado el expresidente del Gobierno.

Además, Legarda le ha interrogado sobre unas declaraciones de José Luis Peñas, el exconcejal del PP de Majadahonda que delató a Correa, en las que afirmó que Aznar tenía una "relación muy estrecha" con el jefe de la Gürtel y que éste siempre se sentaba "a la derecha" del expresidente.

Como siempre que se le ha preguntado por afirmaciones de otras personas respecto a su persona, Aznar ha instado al interpelante a pedir cuentas a las personas que han hecho esas afirmaciones, pero ha añadido: "Correa no ha estado a mi derecha, a mi izquierda ni encima, sencillamente es que no he estado sentado nunca con el señor Correa".

Finalmente, el diputado del PNV ha señalado que las respuestas de Aznar evidencian que la sesión parlamentaria es "un partido de pelota" porque "se tira al frontón" y "la pelota vuelve". Y ha concluido sacando la película 'El jefe de todo esto', que "estaba en todos los sitios pero no existía".