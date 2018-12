Aznar aboga por una intervención "sin límites en el tiempo" en Cataluña para restablecer el orden constitucional

En una entrevistado en 'elmundo.es' con motivo de la presentación de su libro "El futuro es hoy: España en el cambio de época", el expresidente ha definido Cataluña como una "comunidad fallida por los secesionistas" y ha subrayado que esto solo se puede superar si se restablece el orden constitucional y se empieza a normalizar la vida catalana.

En este sentido, Aznar ha censurado que la aplicación del 155 en Cataluña por parte del Gobierno de Mariano Rajoy se realizó "sin ningún objetivo", para una convocatoria de elecciones y no para "desmontar un golpe de Estado". "La aplicación se hizo tarde y mal", ha apostillado.

"Ahora vamos a pagar un precio mayor por no haber hecho las cosas a tiempo, no estamos hablando de sentimientos o respeto, lo que no puede haber es intentar romper la convivencia de los españoles", ha indicado.

VOX Y LA RECUPERACIÓN DEL CENTRO DERECHA CON PABLO CASADO

Por otro lado, el expresidente del gobierno ha definido a Vox como un partido "populista en sus propuestas y compañías", pero que es un partido que quiere hacer reformas dentro del orden. "No es un partido fuera del sistema, es un partido en el sistema, no como la extrema izquierda que no quiere estar en el sistema", ha indicado.

El presidente de FAES ha elogiado también al actual líder del PP, Pablo Casado, al destacar que España tiene "mucha suerte" de que él esté al frente de los populares porque puede recuperar a España, al centro derecha y al PP. "Ha defendido y representa todo ello con convicciones. No es un líder político superficial, sin idea, sin lectura. Tiene ideas, tiene valores, principios, conoce historia", ha subrayado.

Además, dentro de este contexto, según su parecer, todos los partidos de derechas tienen que buscar su espacio, pero "el PP con Casado" tiene expectativas "muy grandes" de permanecer en el centro-derecha.