Aznar: "Cuando presidía el PP creo que se financiaba con medios legales"

El expresidente del PP y del Gobierno José María Aznar ha asegurado hoy que cuando estaba al frente del partido cree que se financiaba "con todos los medios legales a su disposición" y ha acotado el caso Gürtel a responsabilidades "individuales".

En una entrevista en Onda Cero, Aznar ha dicho que la sentencia del caso Gürtel es "opinable" como todas y ha considerado que "hay que demostrar" que realmente hubo financiación ilegal del partido porque la decisión judicial solo prueba que "pasó una cosa" en dos ayuntamientos de Madrid.

Ha insistido en que él ha intentado combatir la corrupción durante toda su vida política "con contundencia", porque es un fenómeno "inaceptable e intolerable" que ha podido causar que militantes y votantes del PP se hayan sentido "apenados, tristes o defraudados".

Pero en todo caso, Aznar cree que los cambios fundamentales en el voto al PP no se han producido por la corrupción, sino por otras causas como "el golpe de Estado en Cataluña".

También ha advertido de que quitarle importancia a la corrupción "es un error" al igual que "generalizarla" porque hay que acotarla a responsabilidades individuales.

"He podido conocer gente que, sin saberlo a mis espaldas ha hecho cosas indebidas, no he sido consciente de eso. Mi tarea no es controlar lo que hacen las personas", ha concluido.

Por otro lado, Aznar ha lamentado que la gran cuestión política actualmente sea "como se reparten TVE entre los partidos", algo que le produce "cierta pena" que se produzca después de cuarenta años de la Transición y cuando hay un golpe de Estado "aún por resolver".

"Yo no he dicho que durante mi etapa RTVE fuera neutral", ha afirmado, pero ha añadido que le produce tristeza el "espectáculo" que se está produciendo ahora entorno al ente público.