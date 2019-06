BComú avala que Colau siga de alcaldesa con el PSC y los votos de Valls

Las bases de Barcelona en Comú (BComú) han avalado este viernes con el 71,43 % de los votos que Ada Colau vuelva a ser alcaldesa gracias a un acuerdo con el PSC y los votos del expresidente francés Manuel Valls.

Así lo han anunciado en una rueda de prensa en la sede del partido el portavoz de la formación, Enric Bárcena, y la propia Colau, que han informado a la prensa de los resultados de las votaciones, en las que los partidarios de pactar con ERC para que el alcalde sea Ernest Maragall ha sumado el 28,57 %.

El resultado de la consulta allana el camino para que mañana sábado Colau alcance los 21 votos que marcan la mayoría absoluta para ser reelegida alcaldesa de Barcelona, con el apoyo de los diez concejales de BComú, los ocho del PSC y al menos tres de los seis del grupo de Barcelona pel Canvi-Cs, que lidera Manuel Valls.

En la votación, que comenzó ayer jueves a las 11.45 horas y ha terminado esta tarde, han participado 4.042 de los 9.949 inscritos de BComú, lo que representa el 40,42 % de participación, según ha indicado Colau la mayor de la historia de este partido.

"Nuestra propuesta no era escoger entre ERC y el PSC, sino entre opciones de gobierno en las que una significaba la alcaldía y la otra no", ha sostenido la alcaldesa en funciones, que ha admitido que la investidura a la que se someterá mañana no es "la que hubiera querido", pero que la "fragmentación" del consistorio no deja otra opción.

Ha asegurado, en este sentido, no haber hablado recientemente con Valls, gracias a quien previsiblemente será elegida mañana sábado alcaldesa: "No nos gusta que dependa nuestra investidura de esos votos. No es una situación que nos guste ni nos hubiéramos imaginado jamás", ha señalado.

Asimismo ha dicho asimismo que seguirá "tendiendo la mano" a ERC y que tiene la "seguridad y certeza" de haber hecho todo lo posible para conformar un tripartito con republicanos y socialistas que estos dos partidos no han querido.

Colau ha lamentado que ERC no haya consultado con sus bases la opción de apostar por un tripartito y ha afirmado que Maragall no se ha puesto en contacto con ella para ofrecerle compartir la alcaldía -dos años cada uno-, por lo que ha definido el ofrecimiento hecho esta mañana por el alcaldable de ERC como "un intento de incidir" en la consulta.

La alcaldesa en funciones ha admitido que la de mañana será "una investidura no sencilla que se produce en una situación de excepcionalidad" y ha llamado a "superar de una vez la política de bloques" y "las amenazas, líneas rojas y exclusiones".