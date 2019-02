BNG y PPdeG piden al Gobierno de Sánchez iniciar antes del 28A la devolución de Meirás y PSdeG lo tacha de "oportunismo"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle que, antes de las elecciones del 28 de abril, se inicie la demanda judicial "para que el Pazo de Meirás pase a ser patrimonio público", una reclamación que el PSdeG ha tachado de "oportunista".

Por su parte, los populares también hicieron votos por que, entre otras peticiones --sobre todo económicas-- para antes de que finalice la legislatura, en el ámbito "simbólico" se establezcan las acciones pertinentes para conseguir el objetivo común del arco parlamentario gallego: que las Torres pasen a ser titularidad pública. Así, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha manifestado su deseo de que antes de las elecciones "se sepa algo del Pazo de Meirás".

En su rueda de prensa, Pontón, que ha referido el caso de las estatuas del Mestre Mateo --en primera instancia, los herederos de los Franco han logrado la razón--, ha advertido de que la justicia "deja claro que la sombra del franquismo es muy alargada" y ha considerado que este caso demuestra que tiene "algún brazo en el poder judicial".

Para el BNG, el paso a titularidad pública del Pazo de Meirás es "una prioridad", ya que se trata de "un símbolo" de las consecuencias de la "dictadura" y "una ofensa a las víctimas". "Hay que poner punto y final a los privilegios de la familia Franco", ha proclamado, antes de insistir en que "es una muestra de las debilidades democráticas del régimen del 1978".

"HIRIENTE" PARA LAS VÍCTIMAS

"Resulta hiriente para las víctimas del franquismo y para el conjunto de la sociedad que haya bienes que fueron el resultado de un expolio que continúen siendo de la familia Franco y que no pasasen al patrimonio público cuando terminó la dictadura como ocurrió en otras partes de Europa", ha subrayado Pontón.

Para los nacionalistas "hay un camino que se empezó y que hay que ensanchar", que es "el camino de la democracia", por lo que "hay que poner fin a este expolio que hizo la familia Franco", y que tiene uno de sus exponentes "más potentes" en el Pazo de Meirás.

"Esto explica, en parte, que 40 años después de morir el dictador en el Estado español se siga persiguiendo la libertad de expresión o condenando a personas por sus ideas", ha estimado.

Así las cosas, el BNG ha instado al presidente del Gobierno a que ponga en marcha, antes de la convocatoria electoral, una demanda que unánime de Galicia, que "es una deuda que con todas las víctimas del franquismo y que significaría apostar de verdad por exhumar todos los restos franquistas que quedan en esta sociedad".

"OPORTUNISMO"

En una rueda de prensa posterior, el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha tachado de "oportunismo" la petición del BNG ya que, según él, Bildu y ERC "son los principales responsables de que la legislatura termine", pero ha destacado que el paso a titularidad pública del Pazo de Meirás "es un proyecto muy importante"

"No sé si esto significa un propósito de enmienda del BNG. Sus socios en las elecciones europeas son los principales responsables de que la legislatura se acorte. Claro que hay proyectos muy importantes para Galicia que estaban en marcha pero ahora se ponen en riesgo porque la legislatura termina", ha subrayado Leiceaga.

Así, ha señalado que si Pedro Sánchez continúa en el Gobierno tras las elecciones "podrá terminar las tareas pendientes" entre las que se encuentra el Pazo de Meirás.

ESTATUAS MESTRE MATEO

Respecto a la actuación de la justicia sobre la titularidad de las estatuas del Mestre Mateo, Pontón ha criticado que el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, haya puesto en duda la actuación del Ayuntamiento de Santiago, que llevó a juicio a los herederos de los Franco pero perdió en primera instancia, y "no a la justicia".

"La justicia en cinco días (tiempo en que tardó en emitir la sentencia judicial desde la vista oral) decidió resolver un asunto de este calado, sin ningún tipo de argumentación desde el punto de vista. Entendemos que está eludiendo su propia responsabilidad, porque el conselleiro de Cultura debería ser el primero que debería implicarse", ha respondido, a preguntas de los periodistas.

La diputada nacionalista ha reprochado al Partido Popular que esté "intentado justificar una posición de la justicia" que, en su opinión, "deja claro que la sombra del franquismo es muy alargada" y "tiene algunas manos y brazos aún vivos en el poder judicial".

Con todo, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, interpretó las palabras del conselleiro Román Rodríguez como las de su "frustración" después de haber impulsado la declaración como bien de interés cultural (BIC) de esas obras del Mestre Mateo y a la vista de que el proceso judicial "no tuviese resultado" --por el momento-- positivo.

Pedro Puy ha querido ver, como cuestión positiva, que todavía queda pendiente el recurso judicial y, si bien es cierto que la "estrategia jurídica no salió bien", ha advertido de las dificultades que entraña esta cuestión por el derecho civil que ya desde los romanos contempla la usucapión. "La estrategia judicial es la adecuada y correcta, (aunque) lo cierto es que no llegó a buen término la primera sentencia", ha analizado Puy, quien ha recordado que el planteamiento para Meirás es otro, "lo cual no quiere decir que vaya a tener éxito".

Mientras, Leiceaga ha señalado que al PSdeG "le sorprendió el veredicto" por lo que "el Ayuntamiento debe apelar y revisar su estrategia" para "reforzar sus razones y convencer a la justicia" de que las estatuas son propiedad del Ayuntamiento.