BNG apoya ampliar el estado de alarma, pero busca "corregir" en el Congreso decisiones

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha manifestado el apoyo de la formación nacionalista a la ampliación del estado de alarma, pero ha advertido de que es necesario "corregir" aspectos del decreto del Gobierno y aprovechará que es necesaria la convalidación en el Congreso de los Diputados para tratar de modificar decisiones como las adoptadas en el ámbito sanitario.

Aunque la dirigente nacionalista no ha querido entrar en más detalles, sí ha deslizado que estas modificaciones tienen que ver con la centralización de las competencias sanitarias y la necesidad, a su entender, de cerrar todos los centros de producción que no son esenciales.

Alargar el estado de alarma "es lógico" y algo que los nacionalistas gallegos "apoyan", ha dicho y agregado que hay aspectos que es "necesario mejorar, como por ejemplo la centralización de las decisiones en el ámbito sanitario o el aislamiento de los principales focos de contagio".

Convencida de que es el momento de "colaborar", ha dado "todo el apoyo" del BNG al Gobierno, pero ha matizado que "deben mejorarse" aspectos del decreto, como que la "centralización" de las medidas sanitarias "no está funcionando".

BATERÍA DE MEDIDAS

La portavoz nacional del Bloque también ha anunciado un paquete de nuevas medidas, que también ha remitido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con seis cuestiones "urgentes" que hay que adoptar: aislamiento de las focos de coronavirus, equipación sanitaria de protección, test masivos a la población, cierre de toda la actividad no esencial y preparar infraestructuras complementarias para hacer frente al pico de ingresos.

"Concentrados en lo fundamental: salvar vidas", Pontón ha incidido en que "no es admisible" el "centralismo frente a la eficacia" o los "intereses económicos" por encima de la salud de las personas. Por eso, ha sostenido que es preciso "rectificar lo que no funciona" y obviar el "partidismo". Se refirió a las "cinco estrategias más exitosas" para luchar contra el coronavirus: restricción estricta de movimientos, cierre de fábricas, test masivos para localizar los focos, tratamientos científicos ágiles y hospitales especializados. Sobre esta base, ha lanzado las seis propuestas mencionadas.

Pontón ha constatado que el virus "no entiende de fronteras", pero "su incidencia no es homogénea" en todo el territorio, por eso ha considerado que "deben aislarse" Madrid, Victoria y La Rioja. "Se trata de evitar que sigan centrifugando el virus, se hizo en Wuhan, se hizo en Lombardía y es una medida que no se puede desechar", ha aseverado.

También ha reclamado test masivos a la población, siguiendo experiencias como la coreana, para detectar al mayor número de afectados y aumentar la conciencia en población que está asintomática. Para "autorresponsabilizarnos" y tener "predicciones más certeras", así como analizar la efectividad de las medidas de confinamiento.

Es preciso, también, "paralizar toda la actividad económica que no es imprescindible", porque "quedarse en casa salva vidas" y "miles de personas" siguen yendo a trabajar para servicios "no esenciales". "Los intereses de las empresas no pueden estar por encima del de las personas, la contención parcial no es suficiente", ha abundado.

Como cuarto aspecto, se ha referido a los equipos de protección. Así, ha mostrado "total apoyo" a la Xunta para que pueda "buscar todas las vías para el suministro que se necesita". De hecho, ha manifestado que "si hay empresas que pueden conseguir ese material" en los mercados internacionales, "no se entendería que un gobierno no tenga esa capacidad": "hay que sumar entre administraciones para poner todos los medios posibles".

Además, ha reclamado un "plan de choque" para las residencias de mayores, ante las situaciones "muy preocupantes" que se están viviendo. Este plan pasa por hacer el test al 100 por cien de las personas y trabajadores de las residencias, así como la intervención pública de las privadas, teniendo en cuenta que 17.000 plazas son privadas o concertadas frente a las 4.000 de titularidad autonómica.

Adicionalmente, ha considerado que hay que exigir al Gobierno central que en el reparto de fondos extraordinarios "se tenga en cuenta el elevado envejecimiento poblacional que hay en Galicia".

PALABRAS DE "ALIENTO Y ÁNIMO"

Al inicio de su intervención, la dirigente nacionalista ha enviado palabras de "aliento y ánimo" para todas aquellas personas enfermas, familiares de los fallecidos y a quienes están confinados o sin poder volver a sus casas. Espera, así, que pronto puedan ver a sus hijos, familias y amigos.

También ha tenido palabras concretas para los territorios más afectados: Madrid, Victoria y La Rioja. "Nuestro apoyo total", ha manifestado Ana Pontón, quien ha vuelto a reconocer el trabajo de los sanitarios, del personal de limpieza y de los servicios esenciales, desde los trabajadores del mar y del agro hasta los supermercados y establecimientos que abren para cubrir las necesidades de los ciudadanos.

"Quedan días muy duros por delante, pero este pueblo tiene capacidad de superación", ha manifestado la dirigente nacionalista.