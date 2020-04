El BNG pide comparecencia de Pomar para explicar cuestiones sobre oposiciones y fin de curso

La portavoz nacional de BNG, Ana Pontón, ha demandado este lunes la comparecencia de la conselleira de Educación y Universidades de la Xunta de Galicia, Carmen Pomar, para clarificar cuestiones como el final del curso académico y la continuidad de las evaluaciones o la celebración de las oposiciones y la ABAU.

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa ofrecida tras reunirse con representantes del sector educativo, con los que la formación nacionalista “comparte la análisis de que la Xunta está actuando de forma errática y con falta de decisión de liderazgo desde el principio de esta crisis” mientras “tiene sobre la mesa decisiones importantes que debe resolver”.

Al margen de esta petición de comparecencia, que considera “necesaria”, el BNG ha trasladado también sus propuestas en este sentido, que pasan por la creación de una mesa de diálogo con el profesorado -a través de sus representantes, los sindicatos-, las asociaciones de madres y padres de alumnos y organizaciones estudiantiles.

“Creemos que, para dar respuesta y acabar con las incertidumbres, a nivel de evaluación el curso debe darse por finalizado con fecha del 12 de marzo y no deben evaluarse contenidos on line -a través de Internet- debido a la brecha digital que hace que buena parte del alumnado no pueda acceder al sistema educativo”, ha proseguido Pontón.

La líder nacionalista también entiende que “lo lógico a nivel administrativo sería favorecer que los alumnos pasen al curso siguiente”, aunque “con el compromiso claro de que el contenido que no se ha impartido en este curso se recupere en el siguiente”.

Sobre las oposiciones, Pontón ha pedido que haya “una decisión ya” y que se dé con “un doble compromiso”; el de “garantizar el reparto de plazas y especialidades” y el de mantener la oferta pública de cara a la convocatoria de 2021.

“Todos queremos que las oposiciones se celebren cuanto antes, pero tenemos dudas de que en las fechas previstas se vayan a permitir grandes aglomeraciones; lo que no se puede es tener a miles de personas pendientes de filtraciones y de la indefinición de la Xunta de Galicia”, ha proseguido.

La líder del BNG ha apuntado que “la única información hasta ahora desde la Xunta ha sido una filtración de que la fecha dependerá del final del estado de alarma” y, mientras que otras comunidades “ya han anunciado la suspensión”, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, “sólo respondió con silencio en su comparecencia ante el Parlamento de Galicia”.

En materia de universidades, la propuesta del BNG pasa por suprimir las tasas universitarias en el curso 2020-21, así como por triplicar la cantidad destinada a las becas y por rebajar los requisitos de acceso a las becas, ya que “es más importante que nunca reforzar el acceso a la educación”.