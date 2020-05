El BNG mantiene la abstención a la prórroga a la espera “de que el Gobierno escuche”

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha apuntado este miércoles que mantendrá su abstención ante la quinta prórroga del estado de alarma, si bien podría pasar a ser favorable si el Gobierno central “escucha la voz de los gallegos” y acepta demandas como la de la movilidad interprovincial.

“Acudimos a esta Cámara con toda la disposición de modificar nuestra posición de voto de la abstención al a favor a pesar de estar en contra de muchas cuestiones: esperamos que la cerrazón del Gobierno no lo haga imposible y sería una pena que atendiera las peticiones de Ciudadanos y no las de quienes apoyamos su investidura”, ha asegurado Rego desde la tribuna del Congreso.

Así, el parlamentario nacionalista ha ratificado “el compromiso del BNG con el estado de alarma”, ya que “es necesario acabar el trabajo y hacerlo con previsión y seguridad”, pero ha defendido que “otro estado de alarma es posible, sin centralización, militarización y decisiones tomados por criterios políticos y económicos más que sanitarios”.

“El Gobierno ha demostrado que otro estado de alarma es posible al suprimir tres de las cuatro autoridades del mando único y restituyendo algunas competencias a las autonomías: va en la buena dirección, pero es insuficiente”, ha aseverado Rego, quien ha lamentado “que no se restituyan las competencias sanitarias, sin menoscabo del papel de coordinación de Ministerio de Sanidad”.

El diputado del BNG ha pasado a recordar las demandas que había trasladado al Ejecutivo central durante su negociación, como esta restitución competencial, la prórroga por sólo quince días -en lugar de un mes- o “la relevancia de la movilidad interprovincial en fase dos, algo que se puede haber con total seguridad”.

“Esta movilidad no es ningún capricho: las provincias en Galicia no responden a ninguna realidad geográfica, económica o a nuestra peculiar forma de habitar el territorio, por lo que movernos entre ellas no entraña ningún riesgo de contagio y resolvería muchos problemas personales y familiares”, ha detallado.

Rego ha destacado que “nadie entiende que se puedan recorrer 150 kilómetros entre Ortigueira y Ribeira -ambas en la provincias de A Coruña- y no sea posible hacerlo desde A Estrada y Santiago, separadas por 25 kilómetros”.

Del mismo modo, el diputado también se ha referido a la necesidad de modificar los criterios de reparto del fondo de ayuda a las comunidades autónomas, dando más importancia al envejecimiento y la dispersión de la población, y a su petición de un permiso retribuido para facilitar la conciliación familiar.

“Sinceramente, creo que PSOE y Unidas Podemos se equivocan al buscar apoyos a su derecha en vez de en la izquierda y el soberanismo: lo que proponemos es de sentido común y seguro que lo acabarán haciendo, esperamos que no tarde y mal”, ha zanjado Rego, quien ha pedido al Ejecutivo central “que demuestre que es un Gobierno que escucha y escuche la voz del pueblo gallego, que quiere que las cosas se hagan de otra manera”.