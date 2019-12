Bal (Cs) avisa: la Abogacía no puede pedir la libertad porque Junqueras no está en prisión provisional sino firme

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha manifestado este lunes que la Abogacía del Estado no puede pedir lo mismo que en junio, cuando solicitó la libertad de Oriol Junqueras para que fuera a recoger el acta de eurodiputado, porque la situación ha cambiado, ya no está en prisión provisional, sino firme.

"La situación ha cambiado radicalmente desde el punto de vista del derecho, totalmente, porque ya no estamos hablando de una excarcelación contra una medida cautelar de prisión provisional. Junqueras ya no es un preso provisional, es un preso definitivo", ha aseverado Bal en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

De esta forma, insiste en que la sentencia del TS es firme "desde el mismo momento en que se notificó a Junqueras" y que por lo tanto, "lo relevante en este momento es que Junqueras hoy, ahora mismo, no es eurodiputado y no lo es porque ha sido condenado en firme y ha perdido la condición de diputado".

Además, ha recordado que Junqueras habría sido eurodiputado de acuerdo con la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) "desde el momento en el que se publicó su elección en el BOE, el 13 junio, hasta el momento en el que la sentencia del TS quedó firme".

Bal ha advertido de que según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General a la cual remite el acta del Parlamento Europeo de 1976, Junqueras no es diputado. Y recuerda que "un condenado en firme no puede adquirir la condición de diputado", y si la ha adquirido, la pierde en el momento en el que ha sido condenado en firme.

Por eso incide en que la situación actual no es la misma que se dio en junio y por lo tanto las alegaciones de Abogacía del Estado "no pueden ser las mismas" que entonces ya que ahora no derivan de una situación de prisión provisional.

En este sentido, ha recordado que en junio el escrito de la Abogacía del Estado "planteaba una postura muy cercana a la defensa (de Junqueras) en el sentido de que tenia que garantizarse su inmunidad al objeto de poder cumplimentar los requisitos administrativos necesarios para adquirir plenamente la condición de diputado en el Parlamento Europeo.

Para el portavoz adjunto parlamentario de Ciudadanos la Abogacía General del Estado "debería tener una postura" en consonancia con la Fiscalía General de Estado y presentar alegaciones "en el mismo sentido". Aunque añade que en caso de ser así, la posición de la Abogacía "no valdría como gesto" a ERC para que los independentistas allanaran el camino a la investidura de Pedro Sánchez.