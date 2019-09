Bal (Cs) emplaza a Delgado a decir que no se indultará por el 'procés' y ésta le acusa de perturbar al tribunal

El diputado de Ciudadanos Edmundo Bal ha emplazado este miércoles a la ministra de Justicia, Dolores Delgado a subirse a la tribuna del Congreso de los Diputados para decir que el Gobierno no indultará a los líderes independentistas catalanes en el caso de que sean condenados por el Tribunal Supremo. Delgado le ha acusado de pretender interferir en la independencia de los magistrados que estos días deliberan sobre la sentencia.

Al inicio de su intervención en el Pleno de control al Gobierno, el que fuera jefe de lo Penal en la Abogacía del Estado ha explicado por qué su grupo parlamentario pregunta recurrentemente sobre el tema de los posibles indultos, y la razón es que no obtienen respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez a pesar de que ésta es muy sencilla: los condenados serán indultados o no lo serán.

"El que calla otorga, y da miedo que no nos responda porque parece que les van a indultar. Espero que el presidente del Gobierno no esté deseando que no les condenen", ha afirmado Bal, para añadir que nadie entiende que la excusa que se de por parte del Gobierno sea que aún no se conoce cuál será la sentencia "cuando nadie entiende que sea absolutoria, ni siquiera Torra (el presidente de la Generalitat) que ya ha dicho que no la va a acatar".

Bal ha recordado que el artículo 21 de la Ley de Indulto dice que éste puede ser promovido por el propio Ejecutivo, que no hace falta que lo soliciten los condenados ni sus allegados, siempre que existan razones de justicia, equidad o utilidad pública, siendo éste último un concepto indeterminado. "¿Entiende que es de utilidad pública vender indultos a cambio de una investidura?", ha preguntado el parlamentario naranja a Delgado.

Así, ha relacionado la falta de respuesta del Gobierno con un ofrecimiento a ERC para obtener su apoyo a la investidura de Sánchez. "Que ERC apoya a Sánchez por el interés de España no hay quien se lo crea", a juicio de Bal, que ha instado a Delgado a ser sincera y diga decir si es el indulto lo que el PSOE a ofrecido al partido independentista.

Así, ha recordado que nada más llegar a La Moncloa Sánchez levantó los controles de Hacienda sobre los presupuestos catalanes, lo que permitió a Quim Torra abrir de nuevo embajadas catalanas en el exterior; que mandó al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, a negociar los Presupuestos con Oriol Junqueras a prisión y ha practicado la tolerancia con los lazos amarillos.

"Cuando usted no dice que no les indultarán Torra se envalentona, se nos viene arriba", ha insistido Bal, que recuerda que el president catalán ha llegado a decir que "lo volverán a hacer". A su juicio, esta postura responde a que se siente impune. "Suba aquí y díganos 'no les vamos a indultar', cállele la voz a Torra", ha concluido el diputado de Ciudadanos.

En su respuesta, la ministra de Justicia ha recordado el "firme compromiso con el estado de Derecho" que ha mostrado siempre el Partido Socialista y ha lamentado la inexistencia de argumentos que sustenten lo urgente de la interpelación impulsada por Ciudadanos en relación con los indultos.

VOTO CON INDEPENDENTISTAS CONTRA LOS PRESUPUESTOS

Así, ha afeado al grupo naranja que no se quedara satisfecho "con la foto de colón" y que por ello sigan aliados con la derecha y la extrema derecha para interferir en el poder judicial. "Aquí los únicos que se han alineado con los independentistas son su grupo y el PP, para evitar que los Presupuestos salieran adelante, ustedes sí que se han unido a los independentistas", ha señalado Delgado.

La titular de Justicia ha defendido la defensa en el Exterior de la imagen de la justicia y la democracia española que ha realizado el Gobierno, "cuando la dejadez del PP las había dejado al pie de los caballos", así como la puesta a disposición de los jueces del Tribunal Supremo de todos los medios necesarios "para que un juicio histórico pudiera realizarse con plenas garantías". Incluso el presidente del Alto tribunal, Carlos Lesmes, ha remitido un escrito de agradecimiento por ello a su ministerio, según ha recordado la ministra.

"Pero ustedes han hecho un uso político del proceso, y conociendo que la Sala está en plena deliberación está aquí planteando una cuestión que no debiera", ha reprochado la ministra al diputado naranja, preguntándoles seguidamente si lo que pretende es interferir en dicha deliberación.

Ha recordado en este punto que el tribunal podría incluso proponer indultos al Gobierno dentro del texto de la sentencia, y que por ello no se puede presionar a los magistrados con lo que tienen y no tienen que hacer.

Estas palabras han motivado la respuesta de Bal en el turno de réplica, quien ha reprochado a la ministra que si cree que una interpelación sobre indultos puede poner nerviosos a los siete magistrados del tribunal supremo que firmarán la sentencia del 'procés'.

Para Delgado tanto Ciudadanos como Vox, que este miércoles también realizó una pregunta sobre los indultos durante la sesión de control del Congreso "se equivocan porque no van a influir en el Tribunal Supremo". Ha acusado a ambos de querer "rascar votos" pasando por encima de la separación de poderes y la presunción de inocencia.