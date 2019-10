Baldoví: A la derecha le va bien si hablamos todo el día de Franco y Cataluña

El candidato de Més Compromís al Congreso de los Diputados Joan Baldoví ha advertido este lunes de que "a la derecha le va bien si nos pasamos el día hablando de Franco y Cataluña" y ha fijado como uno de los objetivos básicos de su coalición el de "obligar al PSOE a formar un Gobierno de izquierda".

Baldoví, junto a la número dos de la candidatura de Compromís para las próximas elecciones generales, Maria Josep Picó, ha presentado en rueda de prensa la cartelería de esta coalición para la campaña electoral.

"Esta campaña, que no debería haber existido, será austera. Hemos reducido el gasto en buzoneo y cartelería y no haremos publicidad exterior en virtud de un acuerdo con otros partidos. Me recuerda a los inicios de Compromís, con pocos medios y mucha imaginación", ha apuntado Baldoví.

El lema de la coalición para las próximas elecciones será "Acordar. La Política útil" y algunos carteles, en los que no aparece el rostro de los candidatos, estarán ilustrados con dos personas abrazándose.

Baldoví ha fijado como uno de los objetivos esenciales de Más País -la coalición liderada por Íñigo Errejón en la que se integrará Compromís- el de "obligar al PSOE a hacer un Gobierno de izquierda".

Preguntado por un tuit del diputado de Compromís Josep Nadal en el que éste defendía el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos, Baldoví ha defendido que Nadal "exprese libremente sus opiniones" y se ha alegrado de que "existe diversidad" en el seno de Compromís.

En este mismo sentido, ha agregado: "A la derecha ya le va bien si estamos hablando todo el día de Franco y Cataluña, eso hace que no hablemos de otros temas importantes".

Sobre el apoyo del president catalán, Quim Torra, a la Declaració de la Llotja del Mar, un manifiesto firmado por una decena de partidos nacionalistas catalanes, vascos, gallegos, baleares y valencianos (entre los que no está Compromís) que, entre otros aspectos, reclama el derecho de autodeterminación, Baldoví ha apuntado que en ocasiones "sobran las declaraciones de políticos catalanes cuando hablan de aquí".

"Cada uno debe hablar del territorio al que representa", ha agregado Baldoví, quien instantes después ha recordado que el Bloc -una de las formaciones que integran Compromís y a la que él pertenece- hizo recientemente una declaración en defensa de la amnistía para los políticos presos catalanes por considerar que "podría favorecer el diálogo".

En referencia a la "autodeterminación", ha recordado que "la defendía hasta el PSOE en los primeros tiempos de la democracia, siempre con diálogo", porque "cualquiera puede tener derecho a decidir su futuro dentro de los límites democráticos y pacíficos".